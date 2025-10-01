  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

سرهنگ سبحانی: ۱۰ کیلو مواد از یک باغ در خمینی‌شهر کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف ۱۰ کیلو مواد افیونی در بازرسی ماموران این فرماندهی از باغ یک خرده فروش خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمینی شهر با اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمندانه خود از دپوی مقادیر زیادی مواد مخدر در باغ یکی از خرده فروشان مواد مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات و انجام هماهنگی های لازم با مرجع قضائی به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی صورت گرفته ۱۰ کیلو مواد افیونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: در این خصوص یک متهم نیز دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

