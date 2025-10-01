سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمینی شهر با اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمندانه خود از دپوی مقادیر زیادی مواد مخدر در باغ یکی از خرده فروشان مواد مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات و انجام هماهنگی های لازم با مرجع قضائی به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی صورت گرفته ۱۰ کیلو مواد افیونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: در این خصوص یک متهم نیز دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.