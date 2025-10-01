به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به همکاری مثبت میان نهادهای مختلف، به ویژه نیروی انتظامی و پلیس اقتصادی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی ما، سوءاستفاده برخی رانندگان ترانزیتی از سهمیه سوخت یارانه‌ای کشور است.

وی توضیح داد: برخی کامیون‌ها پیش از ورود به کشور، سوختی مانند گازوئیل را در عراق به فروش می‌رسانند و هنگام ورود، با باک‌های خالی یا پر از آب وارد مرز می‌شوند و این تخلف اگرچه با شناسایی نیروهای گمرکی و پلیس اقتصادی مواجه می‌شود، اما به دلیل خلأهای قانونی در برخورد مؤثر، تکرار آن همچنان ادامه دارد.

ناظر گمرکات کردستان افزود: طبق ماده ۵۴ قانون امور گمرکی، چون کالای ترانزیتی خارجی محسوب می‌شود، تعیین تکلیف باید در محل وقوع جرم یا با بازگشت به مسیر قبلی صورت گیرد با این حال، به نظر می‌رسد برخی از این تخلفات با قصد مشخص برای جایگزینی سوخت یارانه‌ای انجام می‌شود و لازم است ابزارهای کنترلی بیشتری از جمله ابطال پروانه خروج موقت، غیرفعال‌سازی کارت سوخت و محدودسازی گذرنامه‌های ترانزیتی برای متخلفان در نظر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه استقرار دستگاه ایکس‌ری در گمرک مریوان اشاره کرد و گفت: با وجود تحویل زمین و آغاز خاکبرداری توسط پیمانکار، پروژه پس از حدود سه ماه متوقف شده و پیمانکار علی‌رغم اخطارهای متعدد از سوی گمرک، به تعهدات خود پایبند نبوده است.

امیدی افزود: قرارداد اولیه این پروژه ۱۰ ماهه بوده و پیمانکار هنگام تحویل زمین متعهد شده بود ظرف چهار ماه پروژه را تکمیل کند و با این حال، تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده و سه بار نیز اخطاریه ابطال قرارداد به وی ارسال شده است و گمرک ایران نیز تذکرات لازم را صادر کرده است.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده با مشارکت فرماندار مریوان و سایر نهادهای نظارتی، گفت: پیشنهاد شده است که با استفاده از ظرفیت ترک تشریفات، قراردادی جدید با یک سرمایه‌گذار واجد شرایط منعقد شود تا دستگاه ایکس‌ری سیار با سرعت در محل مستقر شود.

ناظر گمرک کردستان افزود: حتی در صورتی که پیمانکار فعلی ظرف مدت باقی‌مانده از قرارداد کار را تحویل دهد، می‌توان از دستگاه سیار در خطوط خروجی استفاده کرد و پس از پایان قرارداد، برای بهره‌برداری از دستگاه ثابت اقدام کرد.

امیدی تأکید کرد: تسریع در استقرار تجهیزات کنترلی از جمله ایکس‌ری کامیونی برای جلوگیری از قاچاق، حیاتی است و نباید اجرای این پروژه بیش از این به تأخیر بیفتد.

ناظر گمرکات کردستان، با بیان اینکه طی شش‌ماهه نخست سال جاری تناژ کالای ورودی به بازارچه‌های مرزی بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال با اجرای رویه جدید سازمان توسعه تجارت، درآمد حاصل از واردات در بازارچه‌های مرزی به بیش از ۵۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به قوانین مصوب برای توزیع این درآمد، افزود: بر اساس قانون، باید ۵ درصد مالیات از این درآمد کسر شود و مابقی ۱۰۰ درصد به استان بازگردد و از این مبلغ، ۶۰ درصد باید به اشتغال‌زایی مرزنشینان و معیشت آن‌ها اختصاص یابد، ۲۰ درصد به انسداد مرزها و ۲۰ درصد نیز صرف توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌ها شود.

ناظر گمرکات کردستان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده از این فرصت افزود: باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم، ازجمله استقرار نمایندگی‌های دستگاه‌های مرتبط مانند استاندارد، جهاد کشاورزی و بهداشت در بازارچه‌های مرزی، زمینه جذب تولیدکنندگان داخلی و استفاده از ظرفیت واردات قانونی را فراهم کنیم.