به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان در جریان بازدید از شهرک صنفی-صنعتی بوعلی ۲، با اشاره به جایگاه راهبردی بازار در پیوند تولید و مصرف، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مدیریت زمان و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

استاندار همدان در این بازدید اظهار داشت: توسعه اقتصادی استان بدون تعامل، هم‌افزایی و همراهی فعالان بخش خصوصی محقق نمی‌شود.

ملانوری‌شمسی با ابراز خرسندی از پیشرفت پروژه و قدردانی از هیئت‌مدیره، بنکداران و فعالان اقتصادی این مجموعه، تصریح کرد: بخش خصوصی دارای ظرفیت‌های گسترده‌تر و اثرگذارتر از دولت در عرصه تولید و اقتصاد است.

وی افزود: وظیفه اصلی دولت، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، تنظیم، هماهنگی، نظارت و تأمین امنیت است و باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.

استاندار همدان با مرور یک‌سال فعالیت خود در استان، خاطرنشان کرد: سیاست‌های اجرایی وی بر تسهیل‌گری و تسریع امور فعالان اقتصادی متمرکز بوده است.

ملانوری‌شمسی بازاری منظم، قانونمند، شاداب و ضابطه‌مند را قلب تپنده اقتصاد توصیف کرد و گفت: بازار نقش تنظیم‌کننده جریان تولید تا مصرف را دارد و نماد سلامت اقتصادی استان است.

وی در پایان وعده داد موضوعات مربوط به شهرک صنفی و بازار حسین‌خانی را به‌زودی در شورای ترافیک و کارگروه های مرتبط مطرح کرده و با اتخاذ تصمیمات قاطع، مسیر تکمیل پروژه‌ها را هموار سازد.