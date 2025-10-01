  1. استانها
  2. کردستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

قصری: همایش پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور در سنندج برگزار می‌شود

قصری: همایش پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان از برگزاری همایش ملی پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هومن قصری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز از برنامه‌ریزی مجدد برای برگزاری همایش پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته به دلیل برخی مسائل، برگزاری این همایش ممکن نشد و امسال نیز به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، برنامه خرداد و تیرماه لغو شد و قرار است این همایش در اواخر مهر یا اوایل آبان‌ماه برگزار شود.

به گفته وی، با توجه به نقش حیاتی کالاهای سلامت‌محور در تأمین سلامت جامعه و وجود چالش‌های متعدد در حوزه مبارزه با قاچاق، برگزاری این همایش از اولویت‌های مهم است.

قصری با اشاره به جزئیات پنل‌های تخصصی همایش گفت: پنل اول به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور اختصاص دارد، پنل دوم به خلأهای قانونی موجود در این حوزه خواهد پرداخت، پنل سوم به علت‌شناسی قاچاق کالاهای سلامت‌محور اختصاص دارد و پنل چهارم نیز به بررسی قوانین داخلی و مقایسه با تجربه کشورهای دیگر می‌پردازد.

وی افزود: در کنار این موارد، مباحثی چون استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری فناورانه از قاچاق نیز مطرح خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه گزارشی ارائه می‌دهد و همچنین جلسه‌ای تخصصی پیرامون سامانه تی‌تک با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط برگزار خواهد شد.

کد خبر 6608290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها