به گزارش خبرنگار مهر، هومن قصری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز از برنامه‌ریزی مجدد برای برگزاری همایش پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته به دلیل برخی مسائل، برگزاری این همایش ممکن نشد و امسال نیز به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، برنامه خرداد و تیرماه لغو شد و قرار است این همایش در اواخر مهر یا اوایل آبان‌ماه برگزار شود.

به گفته وی، با توجه به نقش حیاتی کالاهای سلامت‌محور در تأمین سلامت جامعه و وجود چالش‌های متعدد در حوزه مبارزه با قاچاق، برگزاری این همایش از اولویت‌های مهم است.

قصری با اشاره به جزئیات پنل‌های تخصصی همایش گفت: پنل اول به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور اختصاص دارد، پنل دوم به خلأهای قانونی موجود در این حوزه خواهد پرداخت، پنل سوم به علت‌شناسی قاچاق کالاهای سلامت‌محور اختصاص دارد و پنل چهارم نیز به بررسی قوانین داخلی و مقایسه با تجربه کشورهای دیگر می‌پردازد.

وی افزود: در کنار این موارد، مباحثی چون استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری فناورانه از قاچاق نیز مطرح خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه گزارشی ارائه می‌دهد و همچنین جلسه‌ای تخصصی پیرامون سامانه تی‌تک با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط برگزار خواهد شد.