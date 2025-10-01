اجتماع حمایتی از مردم فلسطین در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره از اجتماع سراسری «فریاد فلسطین» با شعار دیگه دیره، روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰ در پارک آب و آتش تهران برگزار خواهد شد. این گردهمایی مردمی ضمن بیان همبستگی با ملت فلسطین، حمایت صریح خود را از «ناوگان صمود» که در راستای شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی به سوی فلسطین حرکت کرده است،اعلام می‌کند.

در این مراسم، استاد محمد شجاعی با سخنرانی‌ای دربارهٔ واقعیت‌های کنونی جهان اسلام، مردم را به بیداری و اقدام فرا می‌خواند. همچنین، کمپین بین‌المللی «Who is Imam Mahdi» با راه‌اندازی غرفه‌های خدمات رایگان شامل مشاوره حقوقی، پزشکی، خانواده، کارگاه‌های خودشناسی و معرفی «سپرهای نوری» (دعاهای صحیفه سجادیه)، درصدد آگاه‌سازی عمومی از ویژگی‌های زمانه و ضرورت بیداری در این عصر است.