۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

اجتماع حمایتی از مردم فلسطین در تهران

سومین اجتماع سراسری «فریاد فلسطین» با شعار «دیگه دیره» در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره از اجتماع سراسری «فریاد فلسطین» با شعار دیگه دیره، روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰ در پارک آب و آتش تهران برگزار خواهد شد. این گردهمایی مردمی ضمن بیان همبستگی با ملت فلسطین، حمایت صریح خود را از «ناوگان صمود» که در راستای شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی به سوی فلسطین حرکت کرده است،اعلام می‌کند.

در این مراسم، استاد محمد شجاعی با سخنرانی‌ای دربارهٔ واقعیت‌های کنونی جهان اسلام، مردم را به بیداری و اقدام فرا می‌خواند. همچنین، کمپین بین‌المللی «Who is Imam Mahdi» با راه‌اندازی غرفه‌های خدمات رایگان شامل مشاوره حقوقی، پزشکی، خانواده، کارگاه‌های خودشناسی و معرفی «سپرهای نوری» (دعاهای صحیفه سجادیه)، درصدد آگاه‌سازی عمومی از ویژگی‌های زمانه و ضرورت بیداری در این عصر است.

