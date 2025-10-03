به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن طاهر شامگاه جمعه در سومین خیزش سراسری فریاد فلسطین در شهرستان بابل تاکید کرد که این خیزش‌ها نمادی از همبستگی جهانی با ملت فلسطین و خواست اعمال فشار بین‌المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

دبیر سومین خیزش سراسری فریاد فلسطین، در گردهمایی مردمی این خیزش ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم اظهار کرد: این گردهمایی همبستگی صریح خود را با ملت فلسطین و حمایت از ناوگان صمود که در راستای شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی به سوی فلسطین حرکت کرده است، اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این گردهمایی همزمان سومین خیزش مردم شهرستان بابل در سراسر کشور در طول سال گذشته بوده است، گفت: آوارگان غزه اکنون به همین چند ده کشتی دل خوش کرده‌اند و هر روز بر تعداد آن‌ها در سواحل افزوده می‌شود، هرچند دلشان آرام نیست که مبادا این کشتی‌ها به مقصد نرسند.

سرهنگ طاهر افزود: این خیزش‌ها درباره واقعیت‌های کنونی جهان اسلام، مردم را به بیداری و اقدام فرا می‌خواند و موجب خیزش‌های سراسری در سراسر جهان می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: این خیزش نشان‌دهنده خواست جهانی برای اعمال فشار بین‌المللی به منظور توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و حمایت از ملت فلسطین در مبارزه علیه اشغالگران است.