هفته فراجا با رویکرد «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته فراجا در سال جاری حال و هوای متفاوتی دارد؛ چرا که کشور عزیزمان در ۱۲ روز پرتلاطم مورد حملات موشکی دشمن صهیونیستی قرار گرفت و در این نبرد، تعدادی از فرماندهان برجسته پلیس جان خود را در راه امنیت ایران فدا کردند.

سردار سرتیپ دوم شهید حسن فاخری، سردار سرتیپ دوم شهید مصطفی روشن، سردار شهید مهدی نعمتی، سردار شهید جعفر کشمیری، سردار شهید علیرضا لطفی، سردار شهید اصغر مرادی‌پور، سردار شهید اصغر شامی و سردار شهید مسعود حسوند، نام‌هایی که پرچم ایثار و مقاومت را برافراشتند و یادشان همیشه زنده است.

با وجود این حملات و تهدیدات، پلیس جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه‌ها به فعالیت خود ادامه داد و امنیت پایدار کشور را حفظ کرد. از مقابله با جرائم سازمان‌یافته گرفته تا پیشگیری هدفمند و خدمت‌رسانی بی‌وقفه، پلیس در خط مقدم دفاع از امنیت اجتماعی ایستاده است.

یگان‌های پیشگیری با گشت‌های هدفمند، جلوی وقوع بسیاری از جرائم را گرفتند؛ پلیس مبارزه با مواد مخدر با کشف هزاران تن محموله، شبکه‌های قاچاق را مختل کرد؛ پلیس فرودگاه و راه‌آهن با پایش مستمر سفرها، مانع ورود کالاهای غیرقانونی شد؛ پلیس مترو امنیت میلیون‌ها مسافر را تضمین کرد و پلیس آگاهی با انهدام باندهای سرقت، اموال مردم را بازگرداند.

در حوزه فناوری، پلیس فتا با مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و تهدیدات سایبری، امنیت فضای مجازی را حفظ کرد. همچنین، فرایند تعویض پلاک خودرو به کمتر از ۴۰ دقیقه رسید و پلیس راه با مدیریت ترافیک و اجرای طرح‌های ایمنی، تلفات جاده‌ای را کاهش داد.

پلیس مرزبانی با حضور مستمر و قاطع در مرزهای گسترده کشور، سد محکمی در برابر تهدیدات امنیتی و ورود غیرقانونی افراد و کالاها ایجاد کرده است. مرزبانان با کنترل دقیق خطوط مرزی، از هرگونه نفوذ دشمن و قاچاق جلوگیری کرده و نقش حیاتی در حفظ امنیت ملی ایفا می‌کنند.

پلیس نظام وظیفه نیز با ساماندهی فراخوان‌ها، خدمت سربازی را تسهیل کرد و پلیس امنیت اقتصادی با کشف محموله‌های احتکار و قاچاق، بازار را از دست سودجویان نجات داد.

امسال شعار هفته فراجا «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» انتخاب شده که نشان‌دهنده هم‌افزایی نیروهای پلیس و همراهی مردم در حفظ امنیت است.

هفته فراجا امسال، نماد مقاومت و ایثار است؛ امنیتی که با خون شهدای پلیس در برابر حملات دشمن پایدار ماند و نشان داد که خط قرمز ما امنیت و آرامش مردم است.