۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود

پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادهای تشکل‌های مردمی قابل توجه است و دولت آن‌ها را به دستگاه‌های مربوط برای اقدامات مؤثر در حوزه کودک منتقل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: نکاتی که مؤسسات مردمی مطرح کردند بسیار متنوع و هر کدام در جای خود درست و قابل تأمل است. آنچه ما دنبال می‌کنیم این است که این پیشنهادها در دولت ارائه شود و هر دستگاه بر اساس وظایف خود اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به حضور گسترده نمایندگان دولت در این همایش افزود: با توجه به اینکه پنج نفر از اعضای دولت در این برنامه حضور داشتند، یک درک مشترک ایجاد شده و این موضوع می‌تواند زمینه هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی مؤسسات مردمی را فراهم کند.

میدری با تأکید بر اهمیت موضوع کودکان بازمانده از تحصیل گفت: این مسئله می‌تواند بستر همکاری مشترک میان مؤسسات مردمی و دستگاه‌های مختلف دولتی باشد. رویکرد ما در این زمینه، معلم‌محور است و تلاش می‌کنیم با استفاده از این ظرفیت، مسئله به صورت ریشه‌ای حل شود.

