۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

هاجر صفرزاده نایب قهرمان مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان شد

هاجر صفرزاده ملی پوش پارادوومیدانی ایران موفق به کسب مدال نقره ماده ۴۰۰ متر جهان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، عصر امروز (چهارشنبه) با برگزاری فینال دوی 400 متر بانوان در کلاس T12 پیگیری شد.

در این رقابت هاجر صفرزاده ملی‌پوش کشورمان، با حریفانی از کشورهای چین، روسیه و ونزوئلا رقابت کرد و در پایان، با ثبت زمان 56.39 ثانیه به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب نقره شد.

کاروان کشورمان تاکنون دو مدال طلا توسط «امیرحسین علیپور» و «الهام صالحی»، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.

