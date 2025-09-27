به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان بعد از انجام کلاس بندی ورزشکاران شرکت کننده و همچنین برگزاری نشست های فنی کادر فنی تیم های شرکت کننده و مراسم افتتاحیه، از امروز (شنبه ۵ مهر) در دهلی نو آغاز شد.

در روز نخست این رقابت ها، تیم اعزامی ایران هیچ نماینده ای نداشت، این تیم از روز دوم و با دو نماینده در این دوره رقابت های قهرمانی جهان آغاز به کار می کند.

ظفر ذاکر و امان الله پاپی نمایندگان ایران در روز دوم مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان هستند. ذاکر در پرتاب وزنه و پاپی در پرتاب نیزه به مصاف حریفان‌شان می روند.

پاپی در حالی در این دوره رقابت های قهرمانی جهان شرکت کرده است که در بازی های پارالمپیک پاریس در رده چهارم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند. ذاکر اما در پاریس صاحب مدال نقره شد.

مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان تا ۱۷ مهر در دهلی نو ادامه خواهد داشت. ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۴ کشور برگزارکننده این دوره رقابت ها هستند. در مسابقات امسال ورزشکاران در ۱۵ ماده ورزشی بیشتر نسبت به دور پیشین که به میزبانی ژاپن برگزار شد، با هم رقابت می کنند.



تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ۲۰ ورزشکار شامل ۱۵ ورزشکار در بخش مردان و ۵ ورزشکار در بخش زنان عازم هند شده است.

امیرحسین علی‌پور، یاسین خسروی، سعید افروز،علی‌اصغر جوانمردی، مهدی اولاد، صادق بیت‌سیاح،عرفان بُندری، ظفر ذاکر، حسن باجولوند، هاجر صفرزاده، امان‌ اله پاپی، پرستو حبیبی، زینب مرادی، فاطمه امیرزادگان، علی الفت‌نیا، علیرضا مختاری، الهام صالحی، مهران نکویی مجد، فرزانه سهرابی و علی بازیار پارادوومیدانی کاران ایران در این دوره رقابت های قهرمانی جهان هستند.