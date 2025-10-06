اتفاق تاریخی در پارادوومیدانی؛ طلای بیشتر و تک رقمی شدن جایگاه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان بعد از ۹ روز رقابت میان شرکت کنندگان در دهلی نو در حالی به پایان رسید که تیم اعزامی ایران موفق به ثبت بهترین عملکرد ممکن در ادوار مختلف حضور در این بازی ها شد.

پارادوومیدانی ایران با ۲۰ ورزشکار شامل ۱۵ نفر در بخش مردان و ۵ نفر در بخش زنان در این دوره رقابت های قهرمانی جهان شرکت کرد؛ رویدادی که بعد از بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس اولین رویداد قابل توجه و تاثیرگذار بود که در سطح جهانی برای پارادوومیدانی کاران برگزار شد تا تکلیف ۱۸۶ مدال در نظر گرفته شده برای بخش های مختلف آن مشخص شود.

تیم ملی پارادوومیدانی ایران که به خاطر عدم تائید کلاس بندی یکی از ورزشکارانش (فاطمه امیرزادگانی) با ۱۹ ورزشکار به رقابت با حریفانش در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» پرداخت، موفق شد ۱۵ مدال از مجموع مدال های توزیعی را به نام خود ثبت کند و اتفاقی بزرگ و تاریخی را رقم بزند.

اولین مدال پارادوومیدانی ایران در دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان توسط امان الله پاپی و به رنگ برنز به دست آمد و طلا هم آخرین رنگ مدال تیم اعزامی ایران بود که توسط صادق بیت سیاح کسب شد. در مجموع ۹ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز جهانی سهم پارادوومیدانی کاران ایران در هند شد.

تیم ملی پارادوومیدانیِ اعزامی به هند با این عملکرد و مدال آوری، بهترین کارنامه در ادوار مختلف این بازی ها را به نام خود ثبت کرد و به این واسطه برای نخستین بار در رده سوم جهان ایستاد. کسب ۹ مدال طلا اتفاقی بود که برای نخستین بار توسط پارادوومیدانی کاران ایران در مسابقات جهانی رقم خورد. طبق آمار قابل دسترسی که مربوط به تنها ۸ دوره پیشین رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان می شود، کسب ۶ مدال طلا (۲۰۰۶ هلند - چهارمین دوره) بهترین عملکرد طلایی ایران در ادوار مختلف این بازی ها بوده است.

در واقع همین بهبود کیفیت مدال آوری منجر به صعود چند پله ای تیم ملی پارادوومیدانی ایران در جدول توزیع مدال های این دوره رقابت های قهرمانی جهان شد. پیش از این و طی ادوار قبل که پارادوومیدانی ایران در میادین جهانی حاضر شده و اطلاعات آن هم در دسترس است، هیچ گاه تیم اعزامی ایران در رده بندی جدول توزیع مدال ها پائین تر از رده ۱۰ قرار نگرفته بود. جایگاه دوازدهم بهترین جایگاهی بود که ایران پیش از این و در دو دوره این رقابت ها (۲۰۱۹ امارات و ۲۰۲۴ ژاپن) کسب کرد اما در این دوره به لطف کسب طلای بیشتر، صاحب رده سوم جهان شد.

عملکرد پارادوومیدانی ایران در ادوار مختلف رقابت های قهرمانی جهان که در آن شرکت داشته، به این شرح است: (از سه دوره ابتدایی اطلاعاتی در دسترس نیست)

۲۰۰۶ هلند (چهارمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۱۱ مدال شامل ۶ طلا، یک نقره و ۴ برنز و در جایگاه ۱۳ قرار گرفت

۲۰۱۱ نیوزلند (پنجمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۸ مدال شامل ۲ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز و در جایگاه ۲۲ قرار گرفت

۲۰۱۳ فرانسه (ششمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۸ مدال شامل ۳ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز شد و در جایگاه ۲۲ قرار گرفت

۲۰۱۵ قطر (هفتمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۱۳ مدال شامل ۴ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز شد و در رده ۱۴ جهان قرار گرفت

۲۰۱۷ انگلستان (هشتمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۲۰ مدال شامل ۳ طلا، ۱۲ نقره و ۵ برنز شد و در جایگاه ۱۸ جهان قرار گرفت

۲۰۱۹ امارات (نهمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۱۱ مدال شامل ۳ طلا، ۴ نقره و ۴ برنز شد و در جایگاه ۱۲ جهان قرار گرفت

۲۰۲۳ فرانسه (دهمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۱۲ مدال شامل ۴ طلا، ۶ نقره و ۲ برنز شد و در جایگاه ۱۴ جهان قرار گرفت

۲۰۲۴ ژاپن (یازدهمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۱۴ مدال شامل ۴ طلا، ۵ نقره و ۵ برنز شد و در جایگاه ۱۲ جهان قرار گرفت

۲۰۲۵ هند (دوازدهمین دوره)

* پارادوومیدانی ایران صاحب ۱۵ مدال شامل ۹ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز شده و در جایگاه ۳ جهان قرار گرفت

اسامی مدال آوران ایران در دوازدهمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان نیز به این شرح است:

مدال طلا: امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار، یاسین خسروی، مهران نکویی مجد و صادق بیت سیاح

مدال نقره: مهدی اولاد و هاجر صفرزاده

مدال برنز: امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری