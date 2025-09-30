  1. ورزش
۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

دختر پارادوومیدانی‌کار ایران صاحب مدال برنز جهانی شد

دختر پارادوومیدانی‌کار ایران صاحب مدال برنز جهانی شد

الهام صالحی در ماده پرتاب وزنه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (سه شنبه ۸ مهر) با برگزاری رقابت های روز چهارم در هند پیگیری شد.

در این روز از مسابقات و در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، الهام صالحی ۶ پرتاب داشت و به ترتیب رکوردهای ۷.۱۷ متر، ۷.۰۹ متر، ۷.۱۳ متر، ۶.۶۸ متر، ۶.۹۶ متر و ۷.۱۳ متر را به ثبت رساند. پرتاب ۷.۱۷ متری صالحی، بهترین رکورد او بود. او با این پرتاب در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

در این بخش از مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، نمایندگان مکزیک و برزیل به ترتیب اول و دوم شدند.

مدال برنز صالحی، دومین مدال تیم پارادوومیدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان است. پیش از این امان الله پاپی در پرتاب نیزه کلاس F۵۷ صاحب مدال برنز شده بود. ظفر ذاکر هم در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ ششم شد. همچنین علیرضا مختاری در پرتاب وزنه کلاس F۵۳ صاحب مدال نقره شد اما به خاطر اعتراض به پرتاب های او، مدالش پس گرفته شد.

تیم ۲۰ نفره ایران در ادامه روز چهارم مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، ۴ نماینده دیگر خواهد داشت. بر این اساس بر این اساس پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب به مصاف حریفانش می رود. از میان ملی پوشان نابینایان و کم بینایان هم مهدی اولاد و امیرحسین علیپور در ماده پرتاب وزنه و هاجر صفرزاده در مرحله مقدماتی ماده ۴۰۰ متر با حریفان شان رقابت خواهند داشت.

زینب حاجی حسینی

