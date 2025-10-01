ورزشکار خوزستانی دومین مدال طلای ایران رادر پارادوومیدانی جهان کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، الهام صالحی، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 با ثبت رکورد ۱۷.۶ متر به مقام نخست جهان دست یافت و مدال طلا را به گردن آویخت.

صالحی در این رقابت‌ها پرتاب‌هایی به طول ۱۶.۸۲ متر، ۱۶.۵۱ متر و ۱۶.۱۳ متر ثبت کرد. پرتاب‌های چهارم و ششم او خطا بود اما در حرکت پنجم با پرتابی به طول ۱۷.۶ متر قهرمان جهان شد.

این دومین مدال صالحی در مسابقات جاری است؛ او پیش‌تر در ماده پرتاب وزنه مدال برنز گرفته بود.

در این ماده نمایندگان مکزیک به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.