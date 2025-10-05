  1. ورزش
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

صفرزاده در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان فینالیست نشد

هاجر صفرزاده در پایان رقابت در مرحله نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر کلاس T۱۲ مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، نتوانست فینالیست شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) وارد نهمین روز شد.

در آغاز این روز از مسابقات که در هند جریان دارد، رقابت های مرحله نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر کلاس T۱۲ برگزار شد. هاجر صفرزاده نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که زمان ۲۵.۲۱ ثانیه را به ثبت رساند. او با این عملکرد، بعد از دونده ای از هند در رده دوم ایستاد و نتوانست فینالیست شود.

صفرزاده عصر روز گذشته با رکورد زمان ۲۴.۹۷ ثانیه و قرار گرفتن در رده نخست گروه خود، راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.

این دختر دونده ایران در حالی از صعود به فینال دوی ۲۰۰ متر کلاس T۱۲ مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان بازماند که هفته پیش در همین رقابت ها و در دوی ۴۰۰ متر، نایب قهرمان شد.

