به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان امروز (یکشنبه) به‌میزبانی شهر دهلی‌نو در کشور هند پیگیری شد.

صبح امروز و در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ ظفر ذاکر دارنده مدال نقره پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به عنوان اولین نماینده ایران به میدان رفت.

ذاکر در این رقابت وزنه را به ترتیب ۱۱.۴۷ متر، ۱۱.۴۱ متر، ۱۱.۶۵ متر، ۱۱.۴۴ متر، ۱۱.۵۵ متر و ۱۱.۵۶ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۱۱.۶۵ متر بود، در بین ۱۰ شرکت کننده در رده ششم قرار گرفت و از دستیابی به مدال باز ماند. در این رقابت «روژدی روژدی» قهرمان پارالمپیک پاریس از بلغارستان با ۱۲.۹۴ متر (۵۴ سانتیمتر بیشتر از پارالمپیک) قهرمان شد و رکورد جهان را نیز شکست، «نبویسا دوریچ» از صربستان با ۱۲.۵۲ متر (۵۴ سانتیمتر بیشتر از پارالمپیک) نایب قهرمان شد و «لچ استولتمن» از لهستان با ۱۲.۰۲ متر (۲۱ سانتیمتر بیشتر از پارالمپیک) در رده سوم ایستاد. این در حالی بود که ظفر ذاکر در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس با رکورد ۱۱.۸۸ متر نقره گرفته بود.

با توجه به اینکه در مسابقات این ماده معمولاً اعتراضاتی به نتایج از سوی تیم‌های مختلف صورت می‌گیرد و گاهی اوقات نیز منجر به تغییر نتایج می‌شود، این موضوع ممکن است درخصوص رقابت امروز هم صورت بگیرد و جایگاه نماینده ایران با تغییر مواجه شود.

در ادامه این رقابت‌ها، بعدازظهر امروز امان‌الله پاپی به عنوان دومین نماینده ایران در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۷ به میدان خواهد رفت.