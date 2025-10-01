  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

مرادی به مدال برنز پارادوومیدانی جهان دست پیدا کرد

مرادی به مدال برنز پارادوومیدانی جهان دست پیدا کرد

ششمین مدال کاروان پارادوومیدانی کشورمان توسط زینب مرادی در مسابقات هند کسب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (چهارشنبه) در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۶، زینب مرادی ملی پوش کشورمان به میدان رفت و در پرتاب نخست خود رکورد ۲۱.۸۵ متر را ثبت کرد.

او پرتاب های دوم و سوم خود را از دست داد و در پرتاب های بعدی ۲۰.۶۹ متر، ۲۱.۹۸ متر، ۲۲.۰۶ متر را به ثبت رساند تا با بهترین رکورد خود ۲۲.۰۶ متر عنوان سومی جهان و مدال برنز مسابقات را کسب کند.

در این ماده نمایندگان کشورهای لتونی و برزیل به ترتیب اول و دوم شدند.

در ادامه مسابقات امروز، هاجر صفرزاده ملی پوش نابینایان و کم بینایان در مرحله فینال ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر به مصاف حریفان خود می رود.

کاروان کشورمان تاکنون ۲ طلا توسط امیرحسین علیپور و الهام صالحی، یک نقره توسط مهدی اولاد و ۳ برنز توسط امان‌اله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.

کد خبر 6607890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها