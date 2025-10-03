  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

الفت نیا از کسب مدال جهانی پارادوومیدانی بازماند

علی الفت نیا ملی پوش پارادوومیدانی ایران در ماده پرش طول مسابقات قهرمانی جهان در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (جمعه ۱۱ مهر) علی الفت نیا ملی پوش کشورمان در ماده پرش طول کلاس T۳۷ به مصاف حریفان خود رفت و حرکت اول و سوم او با خطا همراه شد.

ملی پوش کشورمان در دیگر پرش های خود به ترتیب رکوردهای ۶.۲۳ متر، ۶.۱۰ متر، ۶.۳۱ متر و ۶.۳۵ متر را ثبت کرد و با بهترین رکورد خود ۶.۳۵ متر در جایگاه چهارم ایستاد.

در این ماده حریفی از مالزی نیز رکورد ۶.۳۵ متر را ثبت کرد اما به دلیل رکوردهای بهتر در پرش‌های قبلی در رده سوم ایستاد.

کاروان کشورمان تاکنون ۳ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.

