یاسین خسروی رکوردشکنی کرد و قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند و در پرتاب وزنه کلاس F۵۷، یاسین خسروی به رقابت با حریفانش پرداخت.

۱۶.۶۰ متر بهترین پرتاب خسروی در این بخش از مسابقات بود. او با این پرتاب رکورد جهانی پرتاب وزنه که در اختیار خودش بود را به میزان ۵۹ سانتی متر ارتقا داد و به مدال طلا دست یافت.

ازبکستان، هند (۳ نفر)، فنلاند، عربستان، برزیل، روسیه و آذربایجان کشورهایی بودند که یاسین خسروی با نمایندگان شان در پرتاب وزنه کلاس F۵۷ مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان رقابت کرد.