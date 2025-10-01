  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

موهبتی: مرند به عنوان نمونه کشوری در اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شد

مرند- معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انتخاب شهرستان مرند بعنوان نمونه کشوری در اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی روز چهارشنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان مرند با تأکید بر ضرورت جبران کاستی‌های گذشته در حوزه سلامت گفت: شهرستان مرند به عنوان نمونه کشوری برای اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شده است و برای موفقیت این طرح باید زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز در حوزه سلامت هرچه سریع‌تر تأمین شود.

وی افزود: اجرای این طرح فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح خدمات سلامت در شهرستان مرند است و می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی بهتر مردم به خدمات پزشکی و بهداشتی باشد.

در ادامه جلسه، زاهد محمودی فرماندار مرند نیز با اشاره به مشکلات درمانی شهرستان، از کمبود تخت‌های بیمارستانی انتقاد کرد و گفت: عملیات عمرانی طرح توسعه بیمارستان حجت کوه‌کمری مرند تقریباً به پایان رسیده و نیازمند توجه ویژه برای تجهیز است.

وی یادآور شد: در طرح توسعه این بیمارستان ۱۰۴ تخت به ۱۲۸ تخت قبلی اضافه می‌شود که می‌تواند بخشی از نیاز درمانی شهرستان را تا زمان بهره‌برداری کامل از بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی برطرف کند.

