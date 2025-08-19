گسترش خدمات بیمه سلامت در آذربایجان شرقی؛ حمایت ویژه از بیماران خاص

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دهک‌های ششم تا دهم جامعه با پرداخت سالانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد حق بیمه به میزان ۲۸ میلیون ریال برای هر فرد، می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند و از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به آمار عملکرد بیمه سلامت در سال گذشته افزود: بیش از یک میلیون و یکصد هزار نفر در استان از بیمه سلامت برای مراجعه به مراکز طرف قرارداد استفاده کردند و میانگین هزینه هر بار مراجعه حدود چهار میلیون و ۸۴۰ هزار ریال بود.

به گفته وی، مجموع هزینه‌های پرداختی بیمه سلامت در سال گذشته به ۵۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایشی ۵۵ درصدی داشته است.

میرزایی تعداد مراکز طرف قرارداد با این بیمه در استان را سه هزار و ۴۱۴ مرکز عنوان کرد و ادامه داد: هیچ محدودیتی برای عقد قرارداد با مطب‌ها و مراکز درمانی وجود ندارد و تلاش می‌کنیم شبکه درمانی گسترده‌تری در دسترس بیمه‌شدگان باشد.

مدیرکل بیمه سلامت استان درباره خدمات به بیماران خاص نیز توضیح داد: حدود ۱۰۷ بیماری در ردیف بیماری‌های خاص قرار گرفته و ۲.۵ درصد جمعیت استان در این دسته‌بندی نشان‌دار شده‌اند.

وی تأکید کرد: سال گذشته بیش از ۹ هزار میلیارد ریال برای این بیماران هزینه شد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تعرفه‌ها، رقم هزینه‌کرد امسال بیشتر باشد.

به گفته وی، همه هزینه‌های بستری بیماران خاص با تجویز پزشک از سوی بیمه تقبل می‌شود.

میرزایی همچنین از توسعه خدمات الکترونیک بیمه سلامت خبر داد و گفت: ۸۰ درصد خدمات استان در بستر الکترونیک ارائه می‌شود و هدف‌گذاری شده که این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۰۰ درصد برسد.

وی افزود: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۷ هزار نسخه الکترونیکی صادر شد که نقش مهمی در کاهش تخلفات و بهبود نظارت داشته است.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت، طرح پزشک خانواده در تبریز با حضور ۱۹۲ پزشک و پوشش ۱۶۳ هزار نفر در حال اجراست و اجرای آن می‌تواند مراجعات غیرضروری به بیمارستان‌ها را کاهش داده و هزینه‌ها را کنترل کند.

میرزایی با اشاره به حمایت از بیماران دارای اعتیاد گفت: سال گذشته از طریق ۷۲ مرکز ترک اعتیاد، ۲۱۲ میلیارد ریال هزینه شد و با پوشش داروی متادون، انتظار داریم این رقم امسال به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

وی درباره سهم پرداخت بیمه‌شدگان نیز اظهار کرد: دهک‌های یک تا پنج تنها دو درصد از هزینه‌های بستری را می‌پردازند و در دهک‌های ششم تا دهم این سهم تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. بیماران خاص، کودکان زیر هفت سال و روستاییان معرفی‌شده از طریق سیستم ارجاع، هیچ هزینه‌ای بابت بستری پرداخت نمی‌کنند و درمان آن‌ها رایگان است.

وی یادآور شد: در بخش خدمات سرپایی نیز سهم پرداختی بیمه‌شدگان بین صفر تا ۳۰ درصد متغیر است.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی در پایان از تسویه مطالبات مراکز درمانی خبر داد و گفت: مطالبات بیمارستان‌های خصوصی تا پایان اسفند، بیمارستان‌های دولتی تا دی‌ماه، پزشکان خصوصی تا اردیبهشت امسال و داروخانه‌ها تا ابتدای سال جاری به طور کامل پرداخت شده است.