به گزارش خبرنگار مهر، خط راه‌آهن کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب، به طول ۱۱۰ کیلومتر و بخشی از مسیر ۲۶۰ کیلومتری کرمانشاه به خسروی، فاز اول پروژه راه‌آهن غرب کشور است که هدف اصلی آن اتصال شبکه ریلی ایران به مرز خسروی و در نهایت بغداد است.

این پروژه که با تخصیص ۶ همت اعتبار در سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه احیا شد، عملیات زیرسازی آن پیش‌تر آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. عملیات ریل‌گذاری این مسیر عصر چهارشنبه با حضور مقامات کشوری و استانی شروع شد و انتظار می‌رود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

با تکمیل این فاز، راه‌آهن غرب کشور امکان اتصال ریلی تهران به بغداد را فراهم کرده و نقش کلیدی در رونق تجارت، حمل بار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت. علاوه بر آن، زمان سفر به غرب استان کوتاه‌تر شده و مسیر برای زائران اربعین حسینی و گردشگران تسهیل می‌شود. کرمانشاه به عنوان «دروازه زیارت و تجارت» کشور، از مزایای این پروژه بهره‌مند خواهد شد.