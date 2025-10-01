  1. استانها
ریل‌گذاری خط راه‌آهن کرمانشاه ـ اسلام‌آباد غرب آغاز شد

کرمانشاه - عملیات ریل‌گذاری خط کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب، فاز اول راه‌آهن غرب کشور، با حضور مقامات آغاز شد؛ بهره‌برداری تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خط راه‌آهن کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب، به طول ۱۱۰ کیلومتر و بخشی از مسیر ۲۶۰ کیلومتری کرمانشاه به خسروی، فاز اول پروژه راه‌آهن غرب کشور است که هدف اصلی آن اتصال شبکه ریلی ایران به مرز خسروی و در نهایت بغداد است.

این پروژه که با تخصیص ۶ همت اعتبار در سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه احیا شد، عملیات زیرسازی آن پیش‌تر آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. عملیات ریل‌گذاری این مسیر عصر چهارشنبه با حضور مقامات کشوری و استانی شروع شد و انتظار می‌رود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

با تکمیل این فاز، راه‌آهن غرب کشور امکان اتصال ریلی تهران به بغداد را فراهم کرده و نقش کلیدی در رونق تجارت، حمل بار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت. علاوه بر آن، زمان سفر به غرب استان کوتاه‌تر شده و مسیر برای زائران اربعین حسینی و گردشگران تسهیل می‌شود. کرمانشاه به عنوان «دروازه زیارت و تجارت» کشور، از مزایای این پروژه بهره‌مند خواهد شد.

