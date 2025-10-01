مرکز غیرمجاز لاغری و زیبایی در کنگان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بردستانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، رصد فضای مجازی و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد یک زن و مرد در طبقه اول منزل مسکونی خود بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به انجام خدمات لاغری، فیشیال و سایر فعالیت‌های مرتبط با زیبایی پوست و مو می‌کردند.

رییس تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان افزود: با اخذ مجوز ورود از دادستانی و با همکاری پلیس آگاهی، اداره صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان، طی یک عملیات غافلگیرانه به محل ورود شد و کلیه دستگاه‌ها و اقلام غیرمجاز مورد استفاده این افراد جمع‌آوری شد.

رییس تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان تأکید کرد: شهروندان برای انجام خدمات پزشکی و زیبایی باید صرفاً به مراکز مجاز و تحت نظر پزشکان متخصص از جمله مطب‌ها و کلینیک‌های دارای مجوز مراجعه کنند.

وی هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی افراد یا واحدهایی که بدون حضور پزشک و خارج از چارچوب قانونی اقدام به ارائه خدمات مرتبط با امور پزشکی و زیبایی نمایند، با متخلفان مطابق قانون و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.