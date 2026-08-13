به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیخبیگی شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: رویداد مسابقه «میدانیار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارتهای فردی و گروهی و افزایش توانمندیهای مردمی طراحی شده است.
وی افزود: این مسابقه در چهار حوزه نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانهای برگزار میشود و تلاش دارد زمینه مشارکت عمومی و تقویت مهارتهای مورد نیاز شهروندان را فراهم کند.
رقابت در چهار محور
شیخبیگی با تشریح محورهای چهارگانه مسابقه «میدانیار» گفت: محور نخست به دانش و مهارتهای نظامی اختصاص دارد و مباحث نظری و مهارتهای مرتبط با تجهیزات و سلاحهای مختلف را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه دربرمیگیرد.
وی ادامه داد: محور دوم «خودامدادی و دگرامدادی» است که آموزش و اجرای مهارتهای امدادی و کمکرسانی در شرایط مختلف را دنبال میکند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا افزود: در بخش فرهنگی و هنری نیز شرکتکنندگان در زمینههایی همچون رجزخوانی و پرچمگردانی، طراحی و اجرای پلاکارد، شعارنویسی و تولید دستسازههای فرهنگی به رقابت میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: محور چهارم با عنوان «روایت میدان» به تولید محتوای رسانهای مرتبط با موضوع و فرآیند برگزاری رویداد «میدانیار» اختصاص دارد.
شیخبیگی با بیان اینکه شرکت در این رویداد برای عموم مردم آزاد است، گفت: مسابقه «میدانیار» محدودیت سنی ندارد و رقابتها در سه بخش خانوادگی، بانوان و آقایان برگزار میشود.
وی ادامه داد: این مسابقات در چهار سطح برگزار خواهد شد که مرحله نخست آن در قالب رقابتهای میادین شهر و روستا و در محل تجمعات مردمی و میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار میشود.
معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا افزود: در مرحله دوم، منتخبان رقابتهای مقدماتی هر شهرستان با یکدیگر رقابت میکنند و در مرحله سوم نیز منتخبان شهرستانها در قالب یک مسابقه تلویزیونی به رقابت خواهند پرداخت که این مرحله از سیمای استان پخش میشود.
وی گفت: در مرحله چهارم نیز منتخبان استانها در قالب یک مستندمسابقه تلویزیونی با یکدیگر رقابت میکنند و این مرحله برای پخش از شبکههای ملی صداوسیما برنامهریزی شده است.
داوری بر اساس نظر کارشناسان و رأی مردم
شیخبیگی درباره نحوه انتخاب برگزیدگان اظهار کرد: گروههای برتر بر اساس نظر داوران حاضر در محل برگزاری مسابقات و همچنین رأی مردمی انتخاب خواهند شد.
وی افزود: در تمامی مراحل از شرکتکنندگان تقدیر میشود و برای گروههای برتر نیز جوایزی در نظر گرفته شده است؛ همچنین در مراحل شهرستانی و استانی، جوایز ویژهای به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا با اشاره به زمانبندی برگزاری مسابقه «میدانیار» گفت: ثبتنام این رویداد از نیمه مردادماه آغاز میشود و رقابتهای مقدماتی نیز از دهه سوم مردادماه در میادین شهرها و روستاها و محل تجمعات مردمی سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاههای بسیج در محلات و پایگاههای بعثت در میادین مراجعه کنند یا از طریق سامانه «میدانیار» به نشانی yareali.ir اقدام کنند.
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