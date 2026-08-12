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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود و در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران تا ۱۲ آگوست (۲۱)، مسیر ۵۹ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.

کد مطلب 6915301

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    نظرات

    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
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