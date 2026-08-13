حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نان کامل در سلامت جامعه اظهار کرد: از سال گذشته، موضوع عرضه نان کامل با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون بالا، کبد چرب و برخی سرطان‌های دستگاه گوارش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کشور به استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و تلاش می‌شود نان سالم‌تر و با ارزش غذایی بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه تصریح کرد: تولید نان کامل از مرحله انتخاب گندم مناسب آغاز می‌شود و در فرآیند تولید آرد نیز باید میزان سبوس‌گیری کاهش یابد تا بخش بیشتری از سبوس، ویتامین‌ها و املاح معدنی گندم حفظ شود.

بیگلری ادامه داد: نان کامل به دلیل برخورداری از فیبر، ویتامین‌ها و املاح معدنی می‌تواند در تقویت سیستم تغذیه‌ای و ایمنی بدن نقش داشته باشد و به همین دلیل توسعه مصرف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ویژگی ظاهری نان کامل گفت: یکی از نکاتی که ممکن است برای برخی مصرف‌کنندگان متفاوت باشد، رنگ نان است؛ این نان به دلیل داشتن سبوس بیشتر، معمولاً رنگی تیره‌تر و متمایل به طلایی دارد که طبیعی و ناشی از حفظ ترکیبات ارزشمند گندم است.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه بیان کرد: عرضه نان کامل در استان از نوزدهم مهرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و در ابتدا تنها پنج نانوایی در این طرح فعالیت داشتند.

بیگلری خاطرنشان کرد: با توسعه این طرح، اکنون ۵۰ نانوایی در سطح استان کرمانشاه نان کامل را پخت و عرضه می‌کنند و افزایش تعداد این نانوایی‌ها می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر مردم به نان سالم و باکیفیت را فراهم کند.