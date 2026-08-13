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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

۵۰ نانوایی در کرمانشاه نان کامل عرضه می‌کنند

۵۰ نانوایی در کرمانشاه نان کامل عرضه می‌کنند

کرمانشاه - رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه از عرضه نان کامل در ۵۰ نانوایی استان خبر داد.

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نان کامل در سلامت جامعه اظهار کرد: از سال گذشته، موضوع عرضه نان کامل با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون بالا، کبد چرب و برخی سرطان‌های دستگاه گوارش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کشور به استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و تلاش می‌شود نان سالم‌تر و با ارزش غذایی بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه تصریح کرد: تولید نان کامل از مرحله انتخاب گندم مناسب آغاز می‌شود و در فرآیند تولید آرد نیز باید میزان سبوس‌گیری کاهش یابد تا بخش بیشتری از سبوس، ویتامین‌ها و املاح معدنی گندم حفظ شود.

بیگلری ادامه داد: نان کامل به دلیل برخورداری از فیبر، ویتامین‌ها و املاح معدنی می‌تواند در تقویت سیستم تغذیه‌ای و ایمنی بدن نقش داشته باشد و به همین دلیل توسعه مصرف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ویژگی ظاهری نان کامل گفت: یکی از نکاتی که ممکن است برای برخی مصرف‌کنندگان متفاوت باشد، رنگ نان است؛ این نان به دلیل داشتن سبوس بیشتر، معمولاً رنگی تیره‌تر و متمایل به طلایی دارد که طبیعی و ناشی از حفظ ترکیبات ارزشمند گندم است.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه بیان کرد: عرضه نان کامل در استان از نوزدهم مهرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و در ابتدا تنها پنج نانوایی در این طرح فعالیت داشتند.

بیگلری خاطرنشان کرد: با توسعه این طرح، اکنون ۵۰ نانوایی در سطح استان کرمانشاه نان کامل را پخت و عرضه می‌کنند و افزایش تعداد این نانوایی‌ها می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر مردم به نان سالم و باکیفیت را فراهم کند.

کد مطلب 6915469

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