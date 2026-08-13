انفجار کنترل شده مهمات دشمن در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی، اظهار کرد: با توجه به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده امروز پنجشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ در محدوده هوشدان و پارک سنگ سیاه انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اجرای این عملیات احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام شده وجود دارد که این صداها مربوط به عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده بوده و جای نگرانی برای شهروندان ندارد.

فرماندار شهرستان جاسک، ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش از حضور و تردد غیر ضروری در محدوده مذکور خودداری کنند تا عملیات پاکسازی و تأمین ایمنی با آرامش و به شکل مطلوب انجام شود.