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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

انفجار کنترل شده مهمات دشمن در جاسک

انفجار کنترل شده مهمات دشمن در جاسک

جاسک - فرماندار جاسک گفت: طی امروز مهمات عمل نکرده ناشی از حمله دشمن در محدوده هوشدان و پارک سنگ سیاه جاسک منهدم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی، اظهار کرد: با توجه به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده امروز پنجشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ در محدوده هوشدان و پارک سنگ سیاه انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اجرای این عملیات احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام شده وجود دارد که این صداها مربوط به عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده بوده و جای نگرانی برای شهروندان ندارد.

فرماندار شهرستان جاسک، ادامه داد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش از حضور و تردد غیر ضروری در محدوده مذکور خودداری کنند تا عملیات پاکسازی و تأمین ایمنی با آرامش و به شکل مطلوب انجام شود.

کد مطلب 6915397

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