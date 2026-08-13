نجات سه فرد مفقودی در ارتفاعات کوه کمچی جلفا

یه گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۹:۱۰ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در پی دریافت گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر مفقودی سه نفر در ارتفاعات کوه کمچی (کیامکی)، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای یادمان شهدای مرازاد شهرستان جلفا به محل اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر جلفا با همراهی اهالی روستای داران، عملیات جست‌وجوی میدانی را آغاز کردند و پس از حدود سه ساعت تلاش مستمر، موفق به یافتن هر سه فرد مفقود شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ارزیابی اولیه مشخص شد یکی از افراد مفقود از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی جزئی شده است که نجاتگران وی را از دامنه کوه به پایین‌دست منتقل کردند و سپس با آمبولانس هلال‌احمر به روستای داران انتقال یافت.

جودی خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو و نجات در ساعت ۲۲:۱۴ با اطمینان از سلامت هر سه فرد و انتقال ایمن آنها به پایان رسید.

وی با قدردانی از همکاری اهالی روستای داران در این عملیات گفت: سرعت عمل تیم امدادی پایگاه یادمان شهدای مرازاد و همکاری مردم محلی نقش مؤثری در پایان موفقیت‌آمیز این عملیات داشت.