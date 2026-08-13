  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

نجات سه فرد مفقودی در ارتفاعات کوه کمچی جلفا

نجات سه فرد مفقودی در ارتفاعات کوه کمچی جلفا

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از نجات سه فرد مفقودشده در ارتفاعات کوه کمچی (کیامکی) شهرستان جلفا پس از سه ساعت عملیات جست‌وجو خبر داد.

یه گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۹:۱۰ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در پی دریافت گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر مفقودی سه نفر در ارتفاعات کوه کمچی (کیامکی)، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای یادمان شهدای مرازاد شهرستان جلفا به محل اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر جلفا با همراهی اهالی روستای داران، عملیات جست‌وجوی میدانی را آغاز کردند و پس از حدود سه ساعت تلاش مستمر، موفق به یافتن هر سه فرد مفقود شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ارزیابی اولیه مشخص شد یکی از افراد مفقود از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی جزئی شده است که نجاتگران وی را از دامنه کوه به پایین‌دست منتقل کردند و سپس با آمبولانس هلال‌احمر به روستای داران انتقال یافت.

جودی خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو و نجات در ساعت ۲۲:۱۴ با اطمینان از سلامت هر سه فرد و انتقال ایمن آنها به پایان رسید.

وی با قدردانی از همکاری اهالی روستای داران در این عملیات گفت: سرعت عمل تیم امدادی پایگاه یادمان شهدای مرازاد و همکاری مردم محلی نقش مؤثری در پایان موفقیت‌آمیز این عملیات داشت.

کد مطلب 6915464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه