سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش و حضور بیش از ۱۸ ساعته محیط‌بانان و گروه‌های مردمی در عملیات اطفای حریق منطقه حفاظت‌شده بیستون تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده بیستون، محیط‌بانان، نیروهای داوطلب و گروه‌های مردمی با حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی در عملیات مهار و اطفای حریق مشارکت کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: مؤسسه مردم‌نهاد «سرود سبز زاگرس» و همیاران اورژانس جنگل نیز در این عملیات حضور فعال داشتند و اعضای این گروه‌ها با استفاده از دستگاه واترجت کوله‌ای در کنترل و مهار کانون‌های حریق نقش مؤثری ایفا کردند.

وی ادامه داد: گروه مستقل کوهنوردان و سنگ‌نوردان استان کرمانشاه نیز با حضور در عرصه و استفاده از دمنده‌های شخصی، برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های دیگر منطقه تلاش کردند.

دزفولی‌نژاد تصریح کرد: حضور و فعالیت نیروهای تخصصی و داوطلبان مردمی در این عملیات بیش از ۱۸ ساعت ادامه داشت و این همکاری مشترک، نمونه ارزشمندی از مشارکت اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌بوم منطقه حفاظت‌شده بیستون بود.

وی با قدردانی از فداکاری محیط‌بانان و تمامی نیروهای حاضر در عملیات، خاطرنشان کرد: همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد، همیاران اورژانس جنگل و گروه‌های کوهنوردی و سنگ‌نوردی در زمان وقوع حوادث محیط‌زیستی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست، نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی است و حضور به‌موقع نیروهای داوطلب می‌تواند در کنترل سریع حریق و کاهش خسارت‌های وارده به طبیعت مؤثر باشد.

وی گفت: منطقه حفاظت‌شده بیستون از عرصه‌های ارزشمند طبیعی استان کرمانشاه محسوب می‌شود و صیانت از پوشش گیاهی و زیست‌بوم این منطقه، استمرار همکاری میان نیروهای محیط زیست، دستگاه‌های امدادی و گروه‌های مردمی را ضروری می‌کند.