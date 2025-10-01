انتقاد استاندار از ناامیدی حاکم بر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از بوفه غذاهای سنتی اصفهان با بیان این اینکه تلاش در راستای تقویت گردشگری با سختی‌های فراوانی همراه است، اظهار کرد: این صنعت با وجود تمام این سختی‌ها مسیر خود را می‌یابد. ما بارها با هم نشستیم، برنامه‌ریزی کردیم، همفکری کردیم و دوباره با شرایط دشوار مثل تهاجم ۱۲ روزه مواجه شدیم. باز هم نشستیم و اندیشیدیم که چه باید کرد تا به راههای خلاقانه دست یافتیم.

وی با انتقاد از ناامیدی حاک بر گروههای موثر مردمی استان اصفهان، این ناامیدی را مانند ترمز دستی در مسیر رشد و توسعه استان دانست و ادامه داد: هیچ چالشی بدون راه‌حل نیست و هر مشکلی بالاخره راه خود را پیدا می‌کند به همین سبب در این محل حضور پیدا کردم تا بگویم نباید مأیوس شویم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه «گردشگری خوراک» یکی از گونه‌های گردشگری ارزشمند است که به فراموش سپرده شده، تصریح کرد: از هر گونه جدید گردشگری که به ظرفیت‌های استان افزوده شود، تمام‌قد حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه گردشگران و مهمانان گاهی نقدهای دقیقی به صنعت گردشگری اصفهان وارد می‌کنند که نشان می‌دهد آن‌ها بهتر از ما به موضوعاتی مانند ارزش غذای محلی واقف هستند، افزود: تنوع غذاهای محلی ما فوق‌العاده است و نباید سبک آن تغییر کند، بلکه باید در همان مسیر اصیل و ماندگار خود ادامه یابد.

جمالی نژاد گفت: پرداختن به گردشگری خوراک و ترویج غذاهای سنتی اصفهان سدشکنی بزرگی است، اما تنها یک شرط دارد که آن هم تداوم است چون اگر این گونه اقدامات استمرار نداشته باشد، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

