به گزارش خیرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در بازدید از بزرگراه دالکی به کنارتخته اظهار کرد: باند دوم بزرگراه کنارتخته دالکی به دو قطعه ۷،۵ و ۶.۵ کیلومتری تقسیم شده که پیمانکار قطعه اول شرکت جهاد نصر و قطعه دوم نیز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: قطعه ب این مسیر به طول ۶.۵ کیلومتر به علاوه ۴ کیلومتر مسیرهای اتصالات فاریاب در حال اجراست که تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی شامل خاکبرداری، ابنیه فنی و آماده‌سازی مسیر پیش رفته که نویدبخش تکمیل سریع‌تر پروژه است.

وی افزود: این قطعه شامل دو تونل به طول های ۵۲۸ متر و ۶۳ متر است که تاکنون ۲۶۰ متر از ۵۲۸ متر تونل شماره یک از دو جبهه ورودی و خروجی حفاری شده است.

زارع تصریح کرد: همچنین تونل شماره ۲ به طول ۶۳ متر پس از انجام کامل تحکیمات ورودی، آماده آغاز حفاری است. علاوه بر این، قسمت‌های مختلف پل خاص این پروژه با ۶ دهانه ۳۰ متری بر روی رودخانه دالکی در حال احداث است.

استاندار بوشهر یادآور شد: تکمیل این پروژه نقشی حیاتی در افزایش ایمنی تردد، کاهش بار ترافیکی، تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر و نیز ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای در منطقه خواهد داشت. اجرای این بزرگراه به‌طور مستقیم در کاهش حوادث رانندگی و ارتقاء سطح خدمات جاده‌ای استان مؤثر است.

زارع تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان است که در سفر بهمن ماه ۱۴۰۳ دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان بوشهر مصوب و از منابع مختلف در دست پیگیری و تامین است.