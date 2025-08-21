سد مخزنی باهوش ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر پنجشنبه با همراهی معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرمانداران دشتستان و تنگستان، از پروژههای حوزه آب و راه شهرستانهای تنگستان و دشتستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها و مشکلات آنها قرار گرفت.
استاندار بوشهر در بازدید از سد مخزنی باهوش اظهار کرد: این سد اکنون از پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصدی برخوردار است و برای تکمیل آن، باید از ظرفیتهای موجود استفاده بیشتر شود تا با شتاب بیشتری عملیات اجرایی صورت گیرد.
زارع در بازدید از سد مخزنی دهرود بیان کرد: امروز عملیات بتنریزی این سد آغاز شد و در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی سد دهرود ۲۰ درصد است و از منابع متفاوت تأمین اعتبار شده است. استاندار بوشهر همچنین در بازدید از مخزن ۵ هزار متر مکعبی آب تنگ ارم بر تسریع در تأمین سیمان مورد نیاز و عملیات بتنریزی این مخزن تاکید کرد.
زارع در حاشیه بازدید از پروژه بهسازی محور نمازگاه-تنگ ارم در دشتستان گفت: اصلاح و بهسازی این محور از مطالبات مهم مردم است که باید در کمترین زمان ممکن، محقق شود.
استاندار بوشهر در ادامه از عملیات حفاری تونل دوم خروجی قطعه سوم بزرگراه کنارتخته-دالکی بازدید کرد.
زارع یادآور شد: تکمیل بزرگراه دالکی به کنار تخته از مهمترین اولویتهای استان بوشهر است و برای تأمین به موقع اعتبارات و تسهیل در عملیات اجرایی پروژه، هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.
