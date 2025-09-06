  1. استانها
بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: ۳۰ درصد از نانوایی‌ها با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن در بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بحران پیشتاز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا معموری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی مانور دوگانه‌سوز شدن ۳۰ درصد از نانوایی‌های خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مانور گامی مؤثر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بحران است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق مانور موجب می‌شود در شرایط اضطراری، روند تأمین نان و خدمات مرتبط بدون وقفه ادامه یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی همچنین نقش فرمانداران در اجرای این طرح را کلیدی دانست و افزود: فرمانداران باید با آمادگی کامل، اقدام سریع و اثربخش در اجرای مانور داشته باشند و با پیگیری مستمر و همکاری نزدیک نانوایان و سایر نهادهای مرتبط، از موفقیت این طرح اطمینان حاصل شود.

معموری بیان کرد: در حال حاضر خراسان شمالی دارای یک‌هزار و ۳۲۹ نانوایی فعال است که ۳۰ درصد آن‌ها با بهره‌مندی از تسهیلات ارائه‌شده، تجهیزات لازم برای دوگانه‌سوز شدن را خریداری کرده‌اند.

