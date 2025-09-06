به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا معموری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی مانور دوگانه‌سوز شدن ۳۰ درصد از نانوایی‌های خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مانور گامی مؤثر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بحران است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق مانور موجب می‌شود در شرایط اضطراری، روند تأمین نان و خدمات مرتبط بدون وقفه ادامه یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی همچنین نقش فرمانداران در اجرای این طرح را کلیدی دانست و افزود: فرمانداران باید با آمادگی کامل، اقدام سریع و اثربخش در اجرای مانور داشته باشند و با پیگیری مستمر و همکاری نزدیک نانوایان و سایر نهادهای مرتبط، از موفقیت این طرح اطمینان حاصل شود.

معموری بیان کرد: در حال حاضر خراسان شمالی دارای یک‌هزار و ۳۲۹ نانوایی فعال است که ۳۰ درصد آن‌ها با بهره‌مندی از تسهیلات ارائه‌شده، تجهیزات لازم برای دوگانه‌سوز شدن را خریداری کرده‌اند.