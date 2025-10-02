به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ایزانلو ظهر پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی حوزه کسبوکار در کشور، صدور مجوزها و بروکراسیهای مربوط به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که با اجرای طرح «مجوزهای بینام» این دو مانع تا حد زیادی برطرف میشود.
وی افزود: براساس ماده ۲۷ قانون تأمین تولید و زیرساختها، دستگاههای اجرایی موظف به تهیه مجوزهای بینام شدهاند که فرآیند آن با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تکمیل است و در این طرح، زمین محل اجرای پروژه مشخص میشود و مراحل استعلام، تغییر کاربری و جانمایی در کارگروه زیربنایی استان طی خواهد شد.
ایزانلو ادامه داد: خراسان شمالی در پایش ملی شاخص محیط کسبوکار جزو پنج استان برتر کشور قرار دارد و فعالان اقتصادی استان همواره بر تسهیل صدور مجوزها و تأمین مالی تأکید داشتهاند، به همین منظور استاندار خراسان شمالی دستور داده است که حداقل ۳۰ درصد منابع مصوب سفر رئیسجمهور، که بالغ بر ۲۰ همت است، به پشتیبانی مالی مجوزهای بینام اختصاص یابد تا انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به استان افزایش یاید.
مدیرکل جذب و سرمایهگذاری استانداری خراسان شمالی با اشاره به ظرفیتهای استان افزود: فرصتهای سرمایهگذاری عمدتاً در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی شامل فرآوری زعفران، گیاهان دارویی، شیر، گوشت قرمز و مرغ تعریف شده است و بسترهای قانونی و زیرساختی آن برای متقاضیان فراهم خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: بیش از ۹۴ درصد کسبوکارهای کشور خرد و کوچک هستند که با وجود مصرف پایین انرژی، سهمی بیش از نیمی از تولید داخلی و ۴۳ درصد از اشتغال کشور را به عهده دارند، از این رو حمایت از آنها در اولویت سیاستهای سرمایهگذاری استان قرار گرفته است.
خراسان شمالی هماکنون حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایهگذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد و از نظر برخورداری از صنایع بزرگ در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.
