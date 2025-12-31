به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی که صبح چهارشنبه در تالار حافظ بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰ مجوز بینام سرمایهگذاری در استان در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تولیدی پیشبینی و صادر شده است.
وی افزود: واگذاری و اجرای این طرحها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش ارزش افزوده محصولات استان باشد.
معموری گفت: بخش زیادی از محصولات کشاورزی استان به صورت خام به فروش میرسد و برای رونق اقتصادی نیازمند تکمیل زنجیرهها و ایجاد واحدهای تبدیلی و تکمیلی بیشتر هستیم.
وی ادامه داد: ظرفیت خراسان شمالی در بخش کشاورزی بسیار بالا است اما باید نگاه ویژهای به تقویت زنجیره ارزشها در این بخش صورت گیرد تا بهرهوری و درآمد استان افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: تمرکز اصلی استان بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید است و تسهیلات در نظر گرفته شده نیز در همین راستا اختصاص خواهد یافت.
وی تاکید کرد: محصولات مهم استان از جمله شیر، گوشت، پنبه، زعفران و محصولات باغی نباید به صورت خام از استان خارج شوند بلکه باید فرآوری و بستهبندی شوند تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.
معموری افزود: محصولات خام استان باید بستهبندی و فرآوری شوند که این امر موجب افزایش درآمد خواهد شد و در همین زمینه امسال چهار همایش تخصصی در خصوص زنجیره ارزش تولیدات بخش کشاورزی برگزار شد.
وی در پایان گفت: با وجود مشکلات موجود در تامین نهادههای کشاورزی، تاکنون نیازهای استان برطرف شده است اما همچنان خواستار حمایت و تامین بیشتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی هستیم.
