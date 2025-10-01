به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت فلسطین شهرک های صهیونیست نشین مجاور نوار غزه را هدف حمله سنگین موشکی قرار داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در بندر «اشدود» و ساحل «عسقلان» در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

این رسانه‌ها همچنین اعلام کردند که صدای چند انفجار در اشدود شنیده شده است.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم اشغالگر، آژیر خطر در سرزمین های اشغالی در پی حمله موشکی از نوار غزه به صدا درآمده است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۵ موشک از نوار غزه به سمت اشدود شلیک شده است.

این حمله موشکی در حالی صورت می گیرد که دو سال از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه می‌گذرد و مقاومت از همان مناطقی که ارتش اشغالگر ادعا می کند به کنترل خود در آورده است، سرزمین های اشغالی را هدف قرار می دهد.