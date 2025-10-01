به گزارش خبرنگار مهر، فاخر باوی عصر امروز چهارشنبه در جلسه بررسی طرح مقابله با اماکن فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، خواستار برخورد قاطع با این مراکز شد و اظهار کرد: کیوسک‌ها و اماکنی که محل توزیع این مواد هستند، علاوه بر ایجاد آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی، احساس ناامنی در میان شهروندان ایجاد می‌کنند و باید هر چه سریع‌تر شناسایی، پلمب و جمع‌آوری شوند.

وی با اشاره به تکلیف نیروهای انتظامی در اجرای این طرح افزود: مناطق آلوده باید در یک بازه زمانی کوتاه و به صورت هدفمند پاکسازی شوند و عاملان توزیع مواد که سلامت و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، تحت پیگرد جدی قرار گیرند.

معاون دادستان خوزستان ادامه داد: این اقدامات نباید مقطعی باشد، بلکه باید در فرآیندی مستمر و هوشمندانه پیگیری شود تا ریشه توزیع مواد مخدر و مشروبات در استان خشکانده شود.

باوی، پاکسازی این مناطق را گامی مهم در بازگرداندن امنیت و آرامش به شهروندان دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان از اجرای این طرح حمایت می‌کند و ضابطین موظفند با تقویت سیستم اطلاعاتی، شبکه‌های توزیع را شناسایی و منهدم کنند.

وی با هشدار نسبت به خطرات ناشی از بی‌توجهی به این موضوع بیان کرد: فعالیت چنین مراکزی نه تنها سلامت جسمی و روانی جامعه، بلکه ارزش‌های اخلاقی و امنیت کشور را تهدید می‌کند. هدف ما اجرای دقیق و مستمر این طرح برای تضمین امنیت عمومی مردم است.

در این نشست همچنین مقرر شد تیم‌های مشترک تخصصی برای شناسایی و مقابله با اماکن غیرمجاز تشکیل و گزارش اقدامات به صورت مستمر به معاون دادستان استان ارائه شود.