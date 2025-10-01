به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین ابوالحسینی ضمن اعلام این خبر افزود: دانشگاه از سال ۱۴۰۳ از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هیچ دریافتی از این سازمان‌ها نداشته‌ایم.

وی اظهار کرد: نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هم از سایر سازمانهای بیمه گر طلب داریم و هیچ گونه وصولی تاکنون صورت نگرفته است.

ابوالحسینی تصریح کرد: این میزان بدهی سازمان‌های بیمه‌گر باعث انباشت بدهی‌های دانشگاه به شرکت‌های دارویی به مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و همچنین رقم ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی شده است.

وی ادامه داد: این میزان بدهی، امکان دریافت وسایل، ملزومات و دارو را به همان میزان کاهش داده و خطر جدی در ارائه خدمات درمانی برای مراکز درمانی استان ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از نیروهای ما در حوزه درمان و سایر حوزه‌ها، نیروهای شرکتی هستند که پرداخت حقوق آنها از محل منابع اختصاصی است و امکان پرداخت حقوق این نیروها از طریق منابع عمومی وجود ندارد.

معاون دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمد دانشگاه از محل پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر است، تصریح کرد: تاخیر در وصول این درآمدها بر تمامی اجزای ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد.

ابوالحسینی از مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت درخواست کرد تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت این بدهی‌ها اقدام کنند تا همانند گذشته به مردم استان و سایر بیماران از استان‌های همجوار خدمات درمانی مطلوب ارائه شود.