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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۰۹

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد:

۱.۳۶۶ میلیارد ریال توسط بیمه سلامت به مراکز درمانی یزد پرداخت شد

۱.۳۶۶ میلیارد ریال توسط بیمه سلامت به مراکز درمانی یزد پرداخت شد

یزد ـ مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به اینکه بیمه سلامت استان یزد تقریبا بدهی به مراکز درمانی، پزشکان و بیمارستانها ندارد، گفت: یک هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال به این مراکز پرداخت شد.

محمد دریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان یزد ۳۵۷ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت هستند، اظهار داشت: بیمه سلامت تقریباً بدهی چندانی به مراکز درمانی استان ندارد.

وی با اشاره به روند پرداخت بیمه سلامت به بیمارستان‌های دولتی استان بیان کرد: بدهی بیمارستانها تا دی ماه سال ۹۷ به مبلغ ۷۳۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

دریجانی همچنین از پرداخت مبلغ ۳۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال به داروخانه‌های دولتی استان خبر داد و افزود: این پرداختی مربوط به بدهی بیمه سلامت استان یزد تا پایان دی ماه ۹۷ بوده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد خاطرنشان کرد: میزان پرداختی به داروخانه‌های خصوصی استان بابت تسویه حساب تا پایان دی ماه ۹۷ نیز ۱۲۸ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال بوده است.

وی یادآور شد: بدهی بیمه سلامت به پزشکان عمومی نیز تا دی ماه ۹۷ به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال پرداخت شده و پزشکان متخصص نیز تا آذرماه ۹۷ مبلغ ۲۳ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال دریافت کرده‌اند.

دریجانی ادامه داد: درمانگاه‌های استان یزد نیز تا مرداد ماه ۹۷ مبلغ طلب خود از بیمه سلامت به میزان ۱۴ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پاراکلینیک ها اسناد خود را دیر به دیر به بیمه سلامت تحویل می‌دهند، افزود: میزان پرداختی بیمه سلامت استان یزد به این مراکز تا پایان تیرماه سال ۹۷ مبلغ ۳۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 4599786

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