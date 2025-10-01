  1. استانها
آتش‌سوزی در جنگل‌های کوه «تنوم» پلدختر

پلدختر - دهیار برج کبود پلدختر، گفت: جنگل‌های کوه «تنوم» و «تنگ لیلم» این شهرستان در آتش سوخت.

ولی اله رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آتش‌سوزی در جنگل‌های کوه «تنوم» در روستای «پل تنگ» پلدختر که از ساعت ۱۱ امروز رخ‌داده، همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: پس از وقوع آتش‌سوزی و اطلاع از موضوع بلافاصله نیروهای منابع طبیعی، عشایر منطقه و جوامع روستایی برای مهار آتش به محل اعزام شدند.

دهیاربرج کبود بخش بالا گریوه پلدختر، گفت: سخت‌گذر بودن، شیب تند، مسیر طولانی منطقه، تاریکی شب و نبود امکانات عملیات اطفای حریق را با سختی و دشواری مواجه ساخته و آتش همچنان از جنگل‌های «تنگ لیلم چم گز» به سمت «تنگ فنی» در حال شعله‌ورشدن و گسترش است و تاکنون حریق مهار نشده است.

رحمتی، افزود: در این آتش‌سوزی بخش زیادی از جنگل‌ها از بین رفته و به منابع طبیعی و اکوسیستم منطقه آسیب جدی وارد شده که برای مهار به نیروهای تازه‌نفس و امکانات و تجهیزات اطفا حریق نیاز است

وی یادآور شد: علت و منشأ این آتش‌سوزی و میزان خسارات وارده به منابع طبیعی منطقه تا کنون مشخص نیست.

