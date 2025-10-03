  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

آتش‌سوزی جنگل‌های کوه «تنوم» پلدختر پس از ۳۳ ساعت مهار شد

پلدختر - فرماندار پلدختر گفت: آتش‌سوزی جنگل‌های کوه «تنوم» این شهرستان پس از گذشت ۳۳ ساعت با تلاش تیم‌های امدادی و مردمی منطقه مهار شد.

محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی جنگل‌های کوه «تنوم»، اظهار کرد: این آتش‌سوزی روز چهارشنبه ساعت ۱۱ آغاز و صبح پنج‌شنبه نیروهای امدادی موفق به کنترل آتش شدند، اما چون کوه «تنوم» در خط رأس وزش باد قرار دارد برای بار دوم در چند نقطه مجدداً کنده‌های درختان شعله‌ور شد.

وی تصریح کرد: در نهایت آتش با تلاش نیروهای اداره منابع طبیعی، بسیج، جوامع محلی و دوستداران محیط‌زیست ساعت ۲۱ شب گذشته (پنج‌شنبه‌شب) به طور کامل مهار شد.

فرماندار پلدختر، گفت: هم اکنون برای جلوگیری از هرگونه آتش‌سوزی احتمالی و پیشگیری از حریق برخی از نیروهای عملیات مهار، برای پایش منطقه در محل حادثه به حالت آماده‌باش مستقر هستند تا در صورت بروز آتش‌سوزی احتمالی وارد عمل شوند.

عزیزی، یادآور شد: کارشناسان اداره منابع طبیعی پلدختر برای برآورد میزان خسارت ناشی از این آتش‌سوزی به منطقه اعزام می‌شوند.

وی از تلاش، همکاری و کمک تمام نیروهای امدادی و مردمی که در عملیات مهار این آتش‌سوزی در کوه «تنوم» از جمله نیروهای منابع طبیعی، جوامع محلی، بسیج و دوستداران محیط‌زیست و طبیعت قدردانی کرد.

کد خبر 6609951

