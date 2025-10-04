خبرگزاری مهر، گروه استان ها: دهم مهرماه زاد روز استاد شهید و نخبه نام آشنای کشور ما شهید مصطفی چمران است. بزرگ مردی که از منظر علمی مدرک دکترای فیزیک پلاسما را در آمریکا گرفت و اخلاق و وطن دوستی و دفاع از مظلوم را همراه داشته های علمی خود کرد.

از این رو دهم مهرماه در تقویم کشور ما روز ملی نخبگان نام گذاشته شده است. نخبگانی که اگر امید به پیشرفت و فتح قله های علمی را داریم به واسطه اعتماد به توان و دانش آنان است و می دانیم با داشتن چنین جوانان آینده روشنی در انتظار ما است.

در خراسان جنوبی نیز نخبگان بی شماری از گذشته تا حال وجود داشته است از پروفسور مهدی بلالی مود پدر علم سم شناسی تا جوانان برتر امروز چون نگین که با داشتن دکتری مهندسی محیط زیست نمونه این نخبگان هستند.

از کلاس های دانشگاه تا مرزهای نخبگی

دکتر نگین ناصح به عنوان اولین بانوی دریافت کننده بالاترین جایزۀ علمی بنیاد ملّی نخبگان (جایزه مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی) در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحصیلات دانشگاهی را با دورۀ روزانه کارشناسی رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کردم و مقاطع تحصیلات تکمیلی را در تهران در همین رشته با گرایش آلودگی های محیط زیست به پایان رساندم و در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رتبه اول شدم.

وی با بیان اینکه در دورۀ کارشناسی ارشد عنوان «دارندۀ معدل برتر کشور» را بدست آوردم، اضافه کرد: با کسب این موفقیت، توانستم با سهمیۀ استعدادهای درخشان وارد مقطع دکتری تخصصی شوم و در آزمون جامع دکتری نیز نفر اول شدم.

ناصح ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ نیز مجدد توانستم در رقابت ملّی انتخاب «دانشجوی نمونۀ کشوری» پذیرفته شوم و در بهمن ماه آن سال در نهاد ریاست جمهوری مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهور وقت قرار گرفتم.

برندۀ جایزه نوبل ایرانی

این بانوی نخبه خراسان جنوبی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ نیز برندۀ جایزه نوبل ایرانی «پنجاه و هشتمین جایزۀ ویژۀ بنیاد البرز» شدم.

ناصح ادامه داد: تاکنون توانسته ام تسهیلات و جوایز طرح های شهید طهرانی مقدم، شهید شهریاری و مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی را دریافت کنم.

وی در خصوص دریافت جایزۀ دکتر کاظمی آشتیانی بیان کرد: بنیاد ملی نخبگان با هدف حمایت از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی استادیاران جوان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، تسهیلات ویژه ای تحت عنوان جایزه «مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی» را در قالب اعتبار پژوهشی و اعتبار تجهیزات به اعضای هیئت علمی منتخب و شاخص در زمینه چاپ کتاب، انتشار مقالات علمی و ثبت اختراع که براساس شیوه نامۀ این جایزه برگزیده می‌شوند، اعطا می کند.

دارنده جایزه مرحوم «دکتر کاظمی آشتیانی»

این بانوی نخبه خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: با لطف خدا در سال ۱۴۰۳ توانستم نام خود را، به عنوان اولین بانوی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جدیدترین فهرست برگزیدگان جایزۀ مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملّی نخبگان ثبت کردم.

وی گفت: من برای شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی و و پروژهشی و دوره های مطالعاتی دوست دارم به کشورهای دیگر بروم ولی زندگی دائمی در کشور دیگر برایم مطلوب نیست چون هم از نظر احساسی دوست دارم در کنار خانواده ام باشم و هم اینکه تصور می کنم باید علم را در خدمت کشورم داشته باشم.

ناصح بیان کرد: برخی از همکلاسی های دوره دکتری من به کشورهای دیگر رفته اند و وقتی با آنها صحبت می کنم، بیان می کنند که نباید تصور کنیم که اینجا در خارج از کشور یک باغ سرخ و سبزی است که اگر در آن حضور داشته باشی به عنوان عصو هیئت علمی و … هیچ مشکلی نخواهی داشت.

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی

این بانوی نخبه خراسان جنوبی که از سال ۹۹ تاکنون پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوده است، افزود: اگر می خواهیم که نخبگان ما در کشور ماندگار شوند باید آنان را ببینیم، حرف هایشان را بشنویم و برای آنان وقت بگذاریم.

ناصح که تاکنون ۶۰ مقاله در ici در رزومه کاری خود دارد، گفت: به نظر من فیلتر های بنیاد نخبگان باید سخت گیرانه تر باشد تا هر کسی عنوان نخبه را به خود نگیرد در حالی که آیین نامه ها به سمت ساده تر شدن سوق داده شده است.

وی همچنین در پایان از دیدار با مقام معظم رهبری و سفر عمره و زیارت خانه خدا به عنوان یک نخبه از خاطرات شیرین خود یاد می کند.