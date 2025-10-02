فعالان عرصه گردشگری در سنندج تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان و فعالان بخش گردشگری در سنندج برگزار شد.
این مراسم با شعار جهانی «گردشگری و تحول پایدار» به منظور تجلیل از فعالان حوزه گردشگری در مجتمع گردشگری شاسوار سنندج برگزار شد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی سنندج، با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی اظهار کرد: صنعت گردشگری پس از قرن بیستم به یکی از ارکان حیاتی اقتصاد جهانی تبدیل شده و کشورهایی که در این حوزه به موفقیت رسیدهاند، زیرساختها و پتانسیلهای خود را با مشارکت مؤثر مردم، دولت و بخش خصوصی فعال کردهاند.
فرهاد میمنتآبادی با بیان اینکه ظرفیتهای گردشگری کردستان تنها در صورت مشارکت همگانی شکوفا خواهد شد، افزود: هفته گردشگری فرصت مغتنمی برای بازخوانی وضعیت این صنعت در کشور و استان است؛ کردستان با جاذبههای تاریخی و طبیعی، همچنین شهرهای خلاق و فرهنگی، میتواند مسیر توسعه پایدار را از طریق گردشگری طی کند.
عبدالحمید حمیدی، رئیس جامعه حرفهای هتلداران کردستان، نیز با اشاره به نقش کلیدی گردشگری در اشتغالزایی و رونق اقتصادی، گفت: گردشگری نهتنها پیونددهنده صنایع مختلف است، بلکه میتواند در استقرار صلح و توسعه پایدار نیز نقشآفرینی کند.
وی اذعان کرد: بخش خصوصی در کردستان با ارائه ایدههای نوآورانه و سرمایهگذاری در زیرساختهای خدماتی، همواره در تلاش برای ارتقاء جایگاه گردشگری استان بوده است و با این حال، آنچه بیش از هر چیز نیاز داریم، نگاه جدی، برنامهریزی بلندمدت و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است.
در بخش دیگری از این مراسم، سیدفواد حسینی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کردستان، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان در دو حوزه گردشگری و کشاورزی، اظهار کرد: طبیعت بکر و موقعیت مرزی کردستان، بستری مناسب برای توسعه گردشگری فراهم کرده، اما این ظرفیتها بدون برنامهریزی هدفمند و حمایت واقعی، مغفول خواهند ماند.
وی با اشاره به لزوم اولویتبخشی به صنعت گردشگری در سیاستهای استان، خواستار «ساماندهی مرزها» و «بهرهگیری از مشاوران تخصصی گردشگری بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان استانی» شد.
در پایان این مراسم که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، با حضور مسئولان استانی از جمعی از فعالان حوزه گردشگری کردستان بهپاس تلاش در ارتقاء این صنعت در استان تقدیر بهعمل آمد.
ویژهبرنامههای هفته گردشگری با محوریت «گردشگری و تحول پایدار» از پنجم تا یازدهم مهرماه در شهرهای مختلف استان در حال برگزاری است.
