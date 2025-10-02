قاسم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه در هفته گردشگری خبر داد. وی اعلام کرد که در این ایام دو اقامتگاه بوم‌گردی و دو دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی به بهره‌برداری می‌رسند که ارزش کل سرمایه‌گذاری آنها حدود ۳۰ میلیارد ریال است.

قادری همچنین به صدور مجوز گردشگری سلامت و برگزاری دوره آموزشی رایگان با موضوع توسعه پایدار گردشگری برای دهیاران بخش‌های مختلف شهرستان اشاره کرد که در پایان این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ساری گفت: این اقدامات به منظور معرفی توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان و تقویت نقش جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری انجام می‌شود.

وی افزود: «در راستای شعار هفته گردشگری، پویش «سفر پاک» با همکاری اداره محیط زیست و فعالان حوزه گردشگری در پارک جنگلی شهید زارع برگزار خواهد شد.