سعید سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین جشنواره نان محلی شهر حنا با شعار از مزرعه تا سفره هم‌زمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس و هفته گردشگری، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، موتور محرک توسعه اقتصادی و فرهنگی است، این جشنواره تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه یک کارگاه زنده توسعه پایدار است که ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی منطقه را به مخاطب داخلی و خارجی معرفی می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمیرم ادامه داد: حفاظت از این مواریث ناملموس و ثبت آن در فهرست ملی، از اولویت‌های این اداره است لذا به همین منظور تهیه پرونده ثبت ملی نان محلی شهرستان با جدیت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم به‌زودی شاهد طرح آن در شورای ثبت استان و کشور باشیم.

گفتنی است اولین دوره جشنواره نان محلی حنا، محصولات کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی، با شعار از مزرعه تا سفره، به میزبانی شهر حنا از توابع شهرستان سمیرم، از دوم تا چهارم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد می‌شود.