  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

جشنواره نان محلی شهر حنا برگزار می‌شود

جشنواره نان محلی شهر حنا برگزار می‌شود

اصفهان - رئیس اداره میراث‌فرهنگی سمیرم از برگزاری جشنواره نان محلی شهر حنا از توابع این شهرستان باهدف تحقق شعار گردشگری و تحول پایدار به‌عنوان شعار هفته گردشگری امسال خبر داد.

سعید سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین جشنواره نان محلی شهر حنا با شعار از مزرعه تا سفره هم‌زمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس و هفته گردشگری، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، موتور محرک توسعه اقتصادی و فرهنگی است، این جشنواره تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه یک کارگاه زنده توسعه پایدار است که ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی منطقه را به مخاطب داخلی و خارجی معرفی می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمیرم ادامه داد: حفاظت از این مواریث ناملموس و ثبت آن در فهرست ملی، از اولویت‌های این اداره است لذا به همین منظور تهیه پرونده ثبت ملی نان محلی شهرستان با جدیت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم به‌زودی شاهد طرح آن در شورای ثبت استان و کشور باشیم.

گفتنی است اولین دوره جشنواره نان محلی حنا، محصولات کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی، با شعار از مزرعه تا سفره، به میزبانی شهر حنا از توابع شهرستان سمیرم، از دوم تا چهارم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد می‌شود.

کد خبر 6600082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها