قادری: ۳۹ دفتر خدمات سیاحتی در ساری فعال است

قاسم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۳۹ دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در این شهرستان اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، دو دفتر جدید خدمات سیاحتی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

قادری افزود: دفاتر خدمات سیاحتی پل‌های ارتباطی مهم بین گردشگران و تاسیسات گردشگری هستند و با افتتاح این دفاتر، گام مهمی در توسعه صنعت گردشگری و ارتقای خدمات برداشته شده است.

وی همچنین تصریح کرد که این دفاتر علاوه بر توسعه گردشگری، نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار دارند و سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی شهرستان ساری ایفا می‌کنند.

قادری در پایان اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال و توسعه اشتغال، دفاتر خدمات سیاحتی به ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی کمک کرده و زمینه‌ساز پیشرفت‌های اقتصادی و فرهنگی در شهرستان ساری خواهند بود.