قالیباف بر سر مزار سرلشکر شهید ایزدی در قم حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بارگاه نورانی کریمه اهل‌بیت (س) را زیارت کرد.

وی پس از زیارت، بر مزار جمعی از علما و مراجع تقلید فقید که در صحن‌های مختلف حرم مطهر مدفون هستند نیز حاضر شد و برای آنان فاتحه قرائت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی سپس بر سر مزار سرلشکر شهید محمد سعید ایزدی مسئول میز فلسطین در سپاه قدس حضور یافت.

قالیباف با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و ایثارگری‌های این شهید والامقام را گرامی داشت.