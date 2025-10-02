وفات حضرت معصومه (س) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۱۰ ربیع الثانی، سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) مراسم سوگواری سالروز وفات بانوی کرامت در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.
برنامه ۵۰ مجلس عزا به شرح زیر است:
مسجد ارک
مرثیه خوان: منصور ارضی، ابوالفضل بختیاری
زمان: ۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد
مسجد فائق
مرثیه خوان: حسین رویین تن
زمان: ۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش
مسجد جامع الهادی
سخنران: حجت الاسلام عمادمومنی
مرثیه خوان: عمیدعباس زاده
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۱۹
نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت
مسجد حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام مجتبی معلمی
مرثیه خوان: مجتبی پورخانی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: سیمون بولیوار، خیابان شهید محمدخانی
مسجد وحدت
سخنران: حجت الاسلام حسینی
مرثیه خوان: مهدی محمدی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان حیدرخانی
مسجد جامع صاحب الزمان (عج)
سخنران: حجت الاسلام منصوری
زمان: ۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرری، گلحصار
مسجد بینایی
سخنران: حجت الاسلام رضامحبی
مرثیه خوان: سیدمهدی حسینی
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان مولوی، کوچه دولت آبادی
مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
سخنران: حجت الاسلام مجید رضایی
مرثیه خوان: علی باقری، کمیل دولتی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان شهید رضازاده، ۱۳ آبان
مسجد جامع امام سجاد (ع)
سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی
مرثیه خوان: محمدرستمی، سیدمحمدحسینی پور
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی
مسجد جامع سلمان فارسی
سخنران: حجت الاسلام شیرازی
مرثیه خوان: ابراهیم تکلو
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: تهرانپارس، بالاتر از میدان شاهد
مسجد موسی بن جعفر (ع)
سخنران: حجت الاسلام مسعود شیخ لر
مرثیه خوان: محمدرضا نوروزی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان جلیلی، خیابان مطهری
مسجد اردبیلی ها
سخنران: حجت الاسلام سیدعلی موسوی
مرثیه خوان: مهدی قلندری، ظاهرقلندری
زمان :۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد
مسجد امام جعفرصادق (ع)
سخنران: مرتضی جلیلی
مرثیه خوان: محمدخسروآبادی
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: ستارخان، بین فلکه اول و دوم صادقیه
مسجد کاظمین
سخنران: حجت الاسلام مدنی گلپایگانی
زمان: ۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان اجاره دار، پایین تر از شیخ صفی
مسجد سیدالشهدا (ع)
مرثیه خوان: تحویلدار
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شهید رجایی، بازار اول نازی آباد
حسینیه آیت الله حق شناس (ره)
پیش منبر: مهدی سماواتی
سخنران: حجت الاسلام میرباقری
مرثیه خوان: کاظم غفارنژاد
زمان: ۱۱ مهرماه ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام
حسینیه حضرت فاطمه معصومه (س)
قاری: مجیدعنان پور
سخنران: مهدی توکلی
مرثیه خوان: علی آیینه چی، جواد بازوبند، امیرکرامتی
زمان :۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان قزوین، خیابان شهید نعیمی
هیئت مکتب الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام احمدی اصفهانی
مرثیه خوان: علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری، محمد فرجی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: افسریه، خیابان ۳۹ بین ۱۵ متری اول ودوم
هیئت ریحانه النبی (س)
مرثیه خوان: حاج محمد حسین پویانفر
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۴
نشانی: تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)
حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطاجوران
زمان: ۱۱ مهرماه ساعت ۱۵
نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی
حسینیه انصار الحسین (ع)
پیش منبر: حاج علی ترابی
سخنران: حجت الاسلام سید هادی احمدی اصفهانی
مرثیه خوان: محمد حسین پویانفر
زمان: ۱۰ مهرماه به مدت۳ شب ساعت ۲۱
نشانی: ابتدای بزرگراه شهید محلاتی بعداز پل ری
هیئت فدائیان حضرت زهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مرثیه خوان: محمد نوروزی، حمید دادوندی، حسین طاهری
زمان: ۱۱ مهرماه ساعت ۱۵
نشانی: میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده جنب ورزشگاه شیرودی خیابان ملک الشعرا بهار
امامزاده قاضی الصابر (ع)
سخنران: شیخ اسماعیل رمضانی
مرثیه خوان: میثم مطیعی
زمان ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: میدان شیخ بهایی، ده ونک
هیئت ابن الزهرا (س)
سخنران: شیخ عباس صراف
مرثیه خوان: سید محمد قاضوی، علی کرمی
زمان: از ۹ مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۱۹
نشانی: خیابان هفده شهریور، خیابان فیاض بخش، نرسیده به خیابان ایران
روضه مدیون الرقیه (س)
سخنران: حجت الاسلام امیرانصاریان
مرثیه خوان: علیرضا درودیان، محمدرضا عرب، امیرحسین ایجی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، خیابان مختاری شرقی
هیئت رزمندگان مکتب الحسین
سخنران: مهدی حسن آبادی
مرثیه خوان: نریمانی پناهی
زمان: ۱۱ مهرماه ساعت ۱۵
نشانی: میدان قزوین، خیابان قزوین، آستان مقدس امامزاده معصوم (ع)
هیئت بیت النور
پیش منبر: حاج سعید هدایتیان
سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی
مرثیه خوان: حسن خلج
زمان: ۱۱ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان پیروزی خیابان مقداد بعد از فلکه سوم پ ۷۳
هیئت باب القبله
سخنران: سیدرضا عمادی
مرثیه خوان: مرتضی فرهنگ، سیدجواد پرئی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان سعدی جنوبی
هیئت الزهرا (س)
پیش منبر: سیدعلی مومنی راد
سخنران: حجت الاسلام عبدالحمید شهاب
مرثیه خوان: محمدپورجمشیدیان
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۱۹
نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور
رضویه حضرت زهرا (س)
سخنران: علیرضا درستکار
مرثیه خوان: علی کرمی، سیدمحمدرضا چاوشی
زمان: ۱۱ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: خیابان شهید محسن مشکی (فخرآباد)
موسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره
سخنران: علی فروغی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شیخ هادی
هیئت بیت العباس (ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی
مرثیه خوان: سیدسعید فاطمی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: مشیریه، سازمان آب، کوچه شهید همرنگ
هیئت جواد الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام جعفری
مرثیه خوان: مجیدخدابخش، حسین جعفری، حسن رستگار
زمان :۱۱ مهرماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: تهرانپارس، بلوار جشنواره، خیابان سیری
بیت الرقیه (س)
سخنران: سعید طاووسی مسرور
مرثیه خوان: علی قادری
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: تهرانپارس، بلوار شاهد
هیئت اخوالزینب (س)
سخنران: علی سمان
مرثیه خوان: علیرضا زمانی، حمیدلطیفی
زمان :۱۰ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان خیام، ایستگاه متروی خیام
هیئت لوا الزینب (س)
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی آل یاسین
مرثیه خوان: فرهاد فرامرزی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: یافت آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی
هیئت دیوانگان حرم
سخنران: سیدعلیرضا حسینی
مرثیه خوان: محمدگرمابدری
زمان: ۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: تهرانپارس، بلوارشاهد
امامزاده ابوالحسن (ع)
پیش منبر: حمیدواحدی
سخنران: سیدمهدی حسینی سبزواری
مرثیه خوان: محمدمحمدی
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرری
هیئت یالثارات الحسین (ع)
سخنران: محمدرضا کربی
مرثیه خوان: حسین شهرابی، علی قربانی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۱۹:۳۹
نشانی: شمیران نو، کوچه هشتم غربی
هیئت محبان الائمه (ع)
سخنران: حجت الاسلام حسین مجاهد
مرثیه خوان: امیرحسین شایسته
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۱۹
نشانی: قیطریه، خیابان شهید کاوه شمالی
هیئت محبان الزهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام تهرانی
زمان :۱۱ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: نارمک، خیابان شهید ثانی
هیئت خاتم النبین (س)
سخنران: خانم گودرزی
زمان :۱۰ مهرماه ساعت ۱۷
نشانی: چهارراه زیبادشت، خیابان مرودشت
هیئت العطش
سخنران: حامدباقرزاده
مرثیه خوان: حیدرامراللهی، امیرحسین حضرتی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: شهران جنوبی، کوچه قدس
بیت الشهدا
سخنران: حجت الاسلام میرحیدری
مرثیه خوان: رضا افلاکی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان ۱۳ آبان، خیابان صحرایی
هیئت محبان حضرت اباالفضل (ع)
سخنران: حجت الاسلام دانایی
مرثیه خوان: صادق یاراحمدی
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان هنگام، خیابان والاییان
جنت الحسین طهران
سخنران: حجت الاسلام علی محمدی
مرثیه خوان: مرتضی خسروپور، حسین محمدی وند، علی دوست محمدی
زمان :۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان رسالت، خیابان هنگام
هیئت عشاق الولایه
سخنران: حجت الاسلام رحیم زاده
زمان: ۱۰ مهرماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان معلم، خیابان گوهری
هیئت بیت الرضا (ع)
سخنران: علی هدایتیان
مرثیه خوان: علی اکبرزاد فرج
زمان :۱۰ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، خیابان وفایی برومند
هیئت ابن الزهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام عباس صراف
مرثیه خوان: سیدمحمدقاضوی، علی کرمی
زمان: ۱۰ و ۱۱ مهرماه ساعت ۱۹
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان فیاض بخش
محفل اشک
سخنران: امیرناصری
مرثیه خوان: محمدشهبازی، امیرحسین شکرانه
زمان :۱۱ مهرماه ساعت ۱۶
نشانی: نسیم شهر، خیابان ۱۶ متری مطهری
