به گزارش خبرنگار مهر، بابک مومنی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه برنامهریزی کشت پاییزه استان سال زراعی را سال عملیاتی شدن برنامهها و جهش تولید در بخش کشاورزی استان اعلام کرد.
وی بر ضرورت پوشش گسترده بیمهای و تأمین به موقع نهادههای زراعی و باغی تأکید کرد.
مومنی با اشاره به تجارب و ظرفیتسازیهای انجام شده در دو سال گذشته اظهار داشت: امسال باید با برنامهریزی دقیق و علمی رشد چشمگیری در بخش کشاورزی استان داشته باشیم.
وی با تأکید بر نقش محوری دانش در افزایش تولید گفت: ضروری است با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضریب نفوذ دانش کشاورزی را به شکلی ملموس در سطح مزارع ارتقا دهیم. بهرهگیری از ظرفیت پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در این مسیر غیرقابل چشمپوشی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره طرحهای پایلوت اجرا شده در برخی شهرستانها گفت: مدیریت ترویج با همکاری شرکتهای معتبر طرحهایی را اجرا کرده که منجر به افزایش حداقل ۳۵ درصدی تولید و تضمین آن شده است. انتظار داریم این برنامه به صورت کامل و گسترده در تمام مزارع استان عملیاتی شود تا هم تولید محصولات استراتژیک رشد یابد و هم معیشت کشاورزان بهبود پیدا کند.
مومنی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت الزامات فنی و زمانبندی از مدیران خواست تا حداکثر تا اواسط هفته آینده نقشه پوشش طرحها را بر اساس تصاویر ماهوارهای ارائه و سطح زیرکشت و منابع مورد نیاز را اعلام کنند تا برنامهریزی لازم برای تامین اعتبار و هماهنگی با بانکها و نهادهای ذیربط انجام شود.
وی بیمه را یکی از برنامههای کلیدی امسال خواند و افزود: پوشش بیمهای باید امسال به شکل ویژهای ارتقا یابد و مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی موظفند با اقدامات گسترده این مهم را محقق کنند.
تأمین کامل بذرهای گواهی شده
بابک مومنی با تأکید بر اینکه هیچ مانعی در تأمین بذرهای گواهی شده وجود ندارد اعلام کرد: اگر کشاورزی به دلیل عدم دسترسی به بذر مناسب با مشکل مواجه شود مدیر شهرستان مسئول پیگیری و رفع آن خواهد بود. وی بر اهمیت همکاری نزدیک مدیران با کشاورزان تأکید کرد تا هیچ مشکلی در تأمین نهادههای اساسی بخش کشاورزی به وجود نیاید.
مومنی در پایان از مدیران خواست از ظرفیت کشاورزان پیشرو بهرهمند شوند و آنها را در جلسات شهرستانی دعوت کرده و از دانش و تجربه این افراد برای آموزش سایر کشاورزان استفاده کنند. وی تأکید کرد تشکیل انجمنهای کشاورزان پیشرو میتواند نقش موثری در مدیریت بهتر کشت و افزایش بهرهوری داشته باشد.
