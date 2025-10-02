کشف بیش از ۱۱۳ هزار حبه قرص قاچاق در پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان پاوه حین گشتزنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و پس از توقیف آن، در بازرسی انجامشده موفق به کشف بیش از ۱۱۳ هزار و ۸۰ حبه قرص قاچاق شدند.
این محموله دارویی که ارزش ریالی آن بیش از ۱۵ میلیارد برآورد شده است، توسط یک متهم در حال انتقال بود که بلافاصله دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی پاوه تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و دارو بهعنوان یک تهدید جدی برای سلامت جامعه، از اولویتهای اصلی پلیس در سطح شهرستان است و طرحهای کنترلی و نظارتی در این زمینه با جدیت ادامه دارد.
نظر شما