  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

کشف بیش از ۱۱۳ هزار حبه قرص قاچاق در پاوه

کرمانشاه - با هوشیاری پلیس پاوه، یک محموله بزرگ داروی قاچاق شامل ۱۱۳ هزار و ۸۰ حبه قرص به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان پاوه حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و پس از توقیف آن، در بازرسی انجام‌شده موفق به کشف بیش از ۱۱۳ هزار و ۸۰ حبه قرص قاچاق شدند.

این محموله دارویی که ارزش ریالی آن بیش از ۱۵ میلیارد برآورد شده است، توسط یک متهم در حال انتقال بود که بلافاصله دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی پاوه تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و دارو به‌عنوان یک تهدید جدی برای سلامت جامعه، از اولویت‌های اصلی پلیس در سطح شهرستان است و طرح‌های کنترلی و نظارتی در این زمینه با جدیت ادامه دارد.

