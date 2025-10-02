به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد افشاری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان فریدن با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: از جمله برنامه های که در این هفته اجرا خواهد شد دیدار با خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و غبار روبی قبور مطهر شهدا و پیاده روی و تجلیل از خانواده شهدا و ... است.

وی افزود: در هفته پیش رو از اولویت‌های فرمانده نیروی انتظامی شهرستان علاوه‌بر انجام وظایف ذاتی، ارائه خدمات مضاعف برای شهروندان، تسهیل در خدمت‌رسانی با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی دقت، سرعت و صحت و همچنین ارائه آموزش‌های کاربران در راستای ارتقاء احساس امنیت در جامعه خواهد بود.

کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در فریدن

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: وقوع سرقت ۱۳ درصد کاهش و در مقابل شناسایی و دستگیری سارقان هشت درصد افزایش داشته است؛ همچنین درگیری با سارقان ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته سرهنگ افشاری، در این مدت در سطح شهرستان وقوع جرایم خشن نیز منفی بوده است.

وی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، کشف مواد و دستگیری نیز ۷۰ خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن ادامه داد: باتوجه به ممنوع بودن سکونت و اشتغال اتباع در منطقه با این امر برخورد شد.

سرهنگ افشاری ابراز کرد: در حوزه جرایم سایبری علی‌رغم آموزش ها و تذکرات ارائه‌شده به هم‌وطنان در خصوص پیشگیری از کلاه‌برداری متأسفانه وقوع این جرایم به‌خاطر سهل‌انگاری شهروندان افزایش داشته که بیش‌از ۹۵ درصد شکایات و پرونده‌های متشکله به نتیجه رسید و اموال مال‌باختگان به آنها بازگردانده شده است.

وی تاکید کرد: توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های متخلف که رابطه مستقیم با بروز تصادفات و ناهنجاری‌های اجتماعی دارد، در این مدت افزایشی بوده و موتور سیکلت و خودروهای مزاحم در سطح شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده نیروی انتظامی فریدن خاطرنشان کرد: شهروندان نیازهای پلیسی را از طریق شماره ۱۱۰ و در صورت انتقاد و پیشنهادات و شکایات با شماره ۱۹۷ تماس بگیرند.

سرهنگ افشاری اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس از دانش‌آموزان درخواست می‌کنیم در ترددها مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و هرگونه تخلف از سمت رانندگان سرویس‌های مدارس را گزارش بدهند.

وی اضافه کرد: از والدین، مدیران آموزشگاه‌ها و آموزگاران و مسئولان در حوزه فرهنگی اجتماعی شهرستان نیز تقاضا داریم در ارتباط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طبق وظایف ذاتی خود مراقب این عزیزان باشند و به‌صورت دقیق عمل کند و کنترل و نظارت و آموزش مستمر را در دستور کار خود قرار بدهند.